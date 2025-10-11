Токаев с волонтерами посадил деревья в Ботаническом саду Астаны (фото)

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял участие в экологической акции "Таза Қазақстан", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент совместно с волонтерами и экоактивистами принял участие в посадке деревьев на территории столичного Ботанического сада. В рамках общенациональной акции в этом году по всей стране было высажено около 2,4 млн саженцев.

Также Токаев побеседовал с активистами организации Jasyl El и поблагодарил молодежь за участие в общественной работе

"Хочу выразить вам всем благодарность. Это очень полезная работа, необходимая нашей стране и нашему народу, и пусть она будет успешной. Прежде всего, наши помыслы должны быть чистыми. Мы должны служить на благо Родины. Я поддерживаю деятельность организации Jasyl El. Ваша работа – пример для других молодых людей", – заявил глава государства.

