Казахстанцам могут запретить выезд на ПМЖ: в МВД объяснили детали

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в сенате рассказал, в каких случаях казахстанцам могут запретить выезд из страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Игорь Лепеха сообщил, что с начала года разрешен выезд на ПМЖ всего 4 147 казахстанцам. При этом, 213 гражданам было отказано, 31 человек отказались сами и трое вернулись.

"У нас есть основания для отказа на выезд на ПМЖ - если гражданин имеет невыполненные финансовые обязательства, если имеет административный запрет. В этом случае мы можем ограничить выезд", - напомнил Лепеха.

Чаще всего, по его словам, из страны уезжают люди среднего возраста.

"Если говорить по странам, то 2872 человек выехали в Россию, в Германию - 485 человек, в Кыргызстан - 278 человек. По возрасту: от 30 до 45 лет - 1400 человек, от 45 лет - 1130 человек и 825 несовершеннолетних. В 2020 году условно эта цифра составляла у нас 29 898. То есть, тенденция идет хорошая, замедляется этот темп", - заверил вице-министр.

Накануне в Минтруда сообщили, что жители Казахстана чаще всего уезжают работать в Российскую Федерацию, Южную Корею, ОАЭ и Великобританию. Также мы писали, какие специалисты чаще всего переезжают в Казахстан из других стран и представители каких профессий наоборот покидают страну. Ранее сообщалось, что в стране наблюдается положительная динамика во внешней миграции - чаще всего в Казахстан переезжают граждане СНГ и Китая.

