"Я дал обещание, пришло время его выполнить": Токаев рассказал о предстоящей поездке
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что скоро планирует посетить Костанайскую область, о которой отдельно говорил в послании, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"В этом году я планирую посетить Костанайскую область. В своем послании я отдельно отметил эту область и сказал, что необходимо уделить приоритетное внимание Торгайскому региону.
В этом году я обязательно поеду в Аркалык. В свое время я дал обещание, и пришло время его выполнить. Торгайский регион должен быть в зоне особого внимания", - заявил президент.
Напомним, 8 сентября глава государства выступил с посланием народу Казахстана. В ходе выступления он высказался о новых проектах, которые повысят экономическую активность в регионах.
Президент подчеркну, что в зоне особого внимания правительства должно быть социально-экономическое развитие Торгайского региона.
