"Если кто-то сильно любит маму": главу сената спросили, уместно ли поздравлять родных на заседаниях

В кулуарах сената председателя Маулена Ашимбаева спросили, нормально ли поздравлять своих родственников во время рабочих заседаний, как это сделал депутат мажилиса, передает корреспондент NUR.KZ.

"Наверное, мне, как спикеру сената, не совсем корректно комментировать, что говорят депутаты в соседней палате, поэтому я давайте воздержусь от комментариев", - ответил Ашимбаев.

Главу сената спросили, могло ли такое произойти в сенате.

"Ну, если кто-то из сенаторов очень сильно любит свою маму, наверное, может быть, но пока таких случаев не было", - добавил Ашимбаев.

Напомним, 10 сентября во время зачитывания депутатских запросов один из депутатов мажилиса решил передать поздравление с днем рождения своей маме.

