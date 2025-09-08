"Мы же солдаты": аким Костанайской области не исключил, что его могут снять с должности
Опубликовано:
В кулуарах перед совместным заседанием палат парламента аким Костанайской области Кумар Аксакалов ответил на вопрос о том, могут ли его снять с должности, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты в преддверии выступления Токаева на совместном заседании палат парламента спросили Кумара Аксакалова о возможном снятии его с должности главой государства.
Аким Костанайской области выразил спокойствие по данному вопросу и заявил, что возможен любой исход и он готов к нему.
"Все возможно (...) Мы же солдаты", - ответил Аксакалов.
Напомним, Кумар Аксакалов стал акимом Костанайской области 1 декабря 2022 года. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
До этого, с 14 марта 2017 года занимал пост акима Северо-Казахстанской области.
