"Мы же солдаты": аким Костанайской области не исключил, что его могут снять с должности

В кулуарах перед совместным заседанием палат парламента аким Костанайской области Кумар Аксакалов ответил на вопрос о том, могут ли его снять с должности, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты в преддверии выступления Токаева на совместном заседании палат парламента спросили Кумара Аксакалова о возможном снятии его с должности главой государства.

Аким Костанайской области выразил спокойствие по данному вопросу и заявил, что возможен любой исход и он готов к нему.

"Все возможно (...) Мы же солдаты", - ответил Аксакалов.

Напомним, Кумар Аксакалов стал акимом Костанайской области 1 декабря 2022 года. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

До этого, с 14 марта 2017 года занимал пост акима Северо-Казахстанской области.

