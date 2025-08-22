jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Выговор и арест получил депутат из Шымкента после скандального видео

      Опубликовано:

      Автомобили на дороге
      Авто. Кадр из видео: t.me/kozachkow

      В Туркестанском областном филиале партии Amanat подтвердили, что на скандальном видео запечатлен депутат маслихата, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу партии.

      Как сообщили в филиале партии, на видео запечатлен депутат-самовыдвиженец Байдибекского районного маслихата, член партии Amanat Ергали Аманбаев, который грубо нарушил правила дорожного движения.

      "Учитывая характер совершенных им правонарушений, решением Бюро Политического совета Байдибекского районного филиала партии по представлению районной комиссии партийного контроля Ергали Аманбаев привлечен к партийной ответственности в виде «выговор».

      Партия внимательно следит за соблюдением депутатами устава партии, а также Кодекса этики члена партии", - говорится в сообщении пресс-службы Туркестанского областного филиала партии Amanat.

      Между тем суд Шымкента в Telegram-канале сообщил, что водителя наказали за управление автомобилем с заведомо подложными государственными регистрационными номерными знаками

      "20 августа 2025 года в ходе проверки автомобиля Lexus, которым управлял Е., было обнаружено, что государственный регистрационный номерной знак 777..., установленный на этом автомобиле, зарегистрирован за другим транспортным средством.

      Вина Е. подтверждается протоколом об административном правонарушении, видеозаписью и актом изъятия вещественных доказательств", - говорится в сообщении суда.

      В суде Е. заявил, что номерной знак другого автомобиля установил на его машину его брат, а сам он этого не заметил. Мужчина попросил суд не назначать строгое наказание.

      В итоге депутату назначили арест на 4 суток, его также на год лишили прав.

      Напомним, ранее в Сети появилось видео с нарушениями на дороге в Шымкенте. Пользователи на кадрах узнали депутата районного маслихата Туркестанской области.

      "Во-первых, из его автомобиля вышел человек прямо на перекрестке, во-вторых, он и пассажир не пристегнуты, в-третьих, автомобиль как будто стоит на полосе встречного движения", - писал журналист Козачков, опубликовавший ролик.

      Ситуацию тогда комментировали в полиции.

