Замакима наказали за письмо с требованием перенести автовокзал за пределы Жаркента

В области Жетісу заместителя акима Панфиловского района оштрафовали за письмо с требованием перенести автовокзал за пределы города Жаркента, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, прокуратурой Панфиловского района в ходе мониторинга деятельности государственных органов установлен факт совершения действий, препятствующих предпринимательской деятельности.

Заместитель акима района направил в адрес ТОО письмо с требованием перенести действующий автовокзал за пределы города Жаркента.

"За незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность виновный привлечен к ответственности по ст.173 КоАП РК к штрафу на сумму более 190 тысяч тенге, права субъекта предпринимательства восстановлены", - отметили в Генпрокуратуре.

Добавим, что согласно ст.173 КоАП РК незаконное вмешательство должностных лиц государственных органов, осуществляющих надзорные и контрольные функции, а также местных исполнительных органов в деятельность индивидуальных предпринимателей, юридических лиц путем издания незаконных актов и дачи незаконных поручений, препятствующих их предпринимательской деятельности, влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.

Ранее в Актау руководителя отдела ЖКХ привлекли к дисциплинарной ответственности из-за фиктивного исполнения общественных работ 87 осужденными, состоящими на учете в службе пробации.

