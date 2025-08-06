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    Политика
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      "Доверие - валюта, которую нельзя напечатать": политолог Адиль Сейфуллин об имидже Казахстана и скепсисе общества

      Опубликовано:

      Адиль Сейфуллин
      Адиль Сейфуллин. Фото: из личного архива

      В последние недели Казахстан вновь оказался в центре внимания международного сообщества. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал страну «символом мудрости» и «голосом разума» на фоне глобальной нестабильности, отметив ее уникальную способность сохранять предсказуемость и нейтралитет. Эти оценки стали еще одним подтверждением того, что Казахстан воспринимается извне как надежный и зрелый партнер.

      Однако внутри страны общественные настроения не столь однозначны. Социальный пессимизм, критическое отношение к реформам, настороженность к инициативам власти - все это говорит о глубоком расхождении между внешним образом и внутренним самовосприятием.

      Почему в международной повестке Казахстан выглядит как пример, а внутри продолжает звучать недоверие? Какова природа этого контраста и что он означает для будущего? Ответы на эти вопросы — в интервью с политологом Адилем Сейфуллиным.

      — Адиль, как Вы объясняете столь позитивную оценку Казахстана со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша? Это дипломатический этикет или отражение реального положения дел?

      В дипломатии вежливость важна, но визиты подобного уровня не совершаются из одной лишь протокольной необходимости. Приезд генсека ООН в Алматы, а также открытие Регионального центра ООН - это осознанный политический жест, а не символическая формальность. В регионе немало достойных столиц, однако выбор пал именно на Алматы. Это признание того, что Казахстан остаётся редким примером стабильной, предсказуемой и конструктивной внешней политики. В условиях, когда нейтралитет становится жесткой позицией, а не компромиссом, Казахстан демонстрирует способность быть мостом между конфликтующими сторонами. Как говорил Генри Киссинджер: «В международных делах важны не только интересы, но и стиль их отстаивания». Казахстан в этом смысле имеет свой фирменный стиль и успешно его удерживает.

      — Почему, несмотря на позитивную международную оценку, в казахстанском обществе сохраняется установка на критику и недоверие к позитивным изменениям?

      Это не столько проблема, сколько особенность общественного сознания. Казахстанское общество обладает развитым чувством исторической памяти и высоким «социальным слухом» на неискренность. Скепсис не означает тотального негатива — это, скорее, защитная реакция после десятилетий разочарований. Люди не торопятся верить словам, потому что привыкли оценивать дела. Об этом хорошо говорит казахская пословица: «Сөз жетеді, іс жетпейді» — слов хватает, дел не всегда. Это недоверие преодолевается не обещаниями, а последовательной реализацией реформ. К чему, на мой взгляд, и идет президент Токаев.

      — Можно ли говорить о расхождении между тем, как Казахстан воспринимается извне, и внутренним самовосприятием? Что это говорит о зрелости нашего политического и общественного дискурса?

      — Такое расхождение действительно есть. Внешняя картина - это стабильность, активная дипломатия, позитивный международный имидж. Внутренний контекст - критика, обсуждения на кухне и в анонимных телеграм-каналах, неудовлетворенность. Это не признак слабости, а скорее индикатор развивающегося гражданского общества.

      Как в любой семье: снаружи - порядок, внутри - живой разговор. Великий социолог Ральф Дарендорф однажды сказал: «Демократия - это не отсутствие недовольных, а возможность открыто выражать недовольство без страха». В этом смысле наличие дискуссий, даже острых, - это признак политической зрелости, а не ее дефицит.

      — В чем Вы видите истоки социального пессимизма в Казахстане - в объективных трудностях, информационном фоне или историческом недоверии к власти?

      — Источников несколько. Есть реальные вызовы — экономические, инфраструктурные, социальные. Есть информационный фон, который усиливает негатив. Но главное — историческая привычка ожидать худшего, чтобы не испытывать лишних разочарований. Долгое время от граждан требовали терпения, а не участия. Сейчас парадигма меняется: людей вовлекают, слышат. Но доверие — это валюта, которую нельзя напечатать указом. Оно накапливается, как репутация, шаг за шагом.

      — Насколько последовательно реализуется политический курс президента Токаева, заявленный как переход к «Справедливому Казахстану?»

      — Реформа — это не прямая автомагистраль, а скорее извилистая горная дорога с подъемами и спусками. Но важно то, что движение начато и сохраняется. Принцип верховенства права начинает внедряться через конкретные механизмы: обсуждение законодательных инициатив, расширение участия граждан в принятии решений.

      Переход к гражданской культуре - процесс длительный. Здесь важна не скорость, а вектор. Как говорил Уинстон Черчилль: «Самое страшное - это двигаться быстро в неправильном направлении». У Казахстана направление верное.

      — Какие внутренние и внешние риски вы видите в процессе реформирования политической модели Казахстана?

      — Внутри, конечно, сопротивление системы. Реформы легко анонсировать, но не так просто воплотить, когда у тебя в тени стоят люди с калькулятором интересов. Снаружи есть попытки вписать Казахстан в чужие сценарии.

      Внешние риски связаны с геополитическим давлением: Казахстан находится между глобальными игроками, которые нередко пытаются встроить нас в свои стратегические сценарии. Сохранение баланса в такой среде - отдельный уровень политического мастерства.

      — Что, на ваш взгляд, придает Казахстану международную легитимность сегодня? Это скорее исторические решения - например, отказ от ядерного оружия - или текущая внешнеполитическая стратегия?

      — Это синергия факторов. Казахстан отказался от ядерного оружия не под внешним давлением, а в силу принципиальной позиции — и это до сих пор вызывает уважение у всего мира. В сочетании с многовекторной и сдержанной внешней политикой, участием в миротворческих инициативах и готовностью выступать посредником в международных переговорах, это создаёт образ предсказуемого и ответственного партнёра. Здесь важен и стиль: мы не стремимся доминировать, но умеем убеждать.

      — Какие реформы, на ваш взгляд, должны стать приоритетными, чтобы общественная поддержка приобрела устойчивый характер, а не осталась декларативной?

      — В первую очередь — реформа судебной системы. Пока суд не будет восприниматься как источник защиты, а не угрозы, другие преобразования будут восприниматься с настороженностью.

      Второй важный вектор - реальная автономия регионов. Люди хотят решать свои проблемы не в столице, а на местах. Здесь многое зависит от института выборности акимов.

      И, конечно, финансовая прозрачность: пока граждане не видят, как формируется и расходуется бюджет, доверие будет оставаться хрупким. Народ умеет считывать тенденции власти. Важно, чтобы общество чувствовало не только «движение сверху», но и возможность влиять «снизу». Только в этом случае реформы будут по-настоящему устойчивыми.

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