Токаев выразил соболезнования близким ветерана ВОВ Абдыгали Каймолдина

Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны Абдыгали Каймолдина, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана Великой Отечественной войны, "Халық қаһарманы" Абдыгали Каймолдина.

"Абдыгали Каймолдин был мужественным человеком, который будучи юношей ушел на фронт и внес весомый вклад в приближение Великой Победы. В мирное время активно участвовал в государственной и общественной деятельности, долгие годы беззаветно служил на благо Родины. Имя и светлый образ Абдыгали Каймолдина, служившего достойным примером, навсегда останутся в памяти нашего народа", – говорится в телеграмме.

Ранее о кончине героя сообщили в акимате области Абай.

"Светлый образ человека с высоким гражданским достоинством, настоящего патриота своей земли, навсегда останется в наших сердцах. Выражаю глубокие соболезнования семье, родным, близким, потомкам усопшего, а также всему народу области Абай", - заявил глава региона Берик Уали.

На официальном сайте акимата области говорится, что Абдыгали Каймолдин родился в 30 июня 1921 года в селе Абыралы Семипалатинской области.

Он был призван на фронт в 1941 году. Был наводчиком, заряжающим, а потом - командиром орудия в противотанковой артиллерии на 76-миллиметровой артиллерийской установке. Принимал участие в боях по освобождению Харькова, воевал в составе 1-го Украинского, 3-го Белорусского, Прибалтийского фронтов под командованием маршала А. М. Василевского. Воевал в артиллерийской дивизии РГК - дивизии прорыва, которую отправляли на самые трудные участки перед пехотой.

В 1947-м был призван на службу на Семипалатинский испытательный ядерный полигон – обеспечивать охрану секретного объекта. После службы решил посвятить себя работе в партийных и государственных органах.

Сначала трудился в Семипалатинском областном комитете КПСС, затем - в Жанасемейском и Новопокровском районных исполнительных комитетах. С 1977 по 1982 годы работал секретарем парткома совхоза "Турксиб", откуда ушел на заслуженный отдых.

За боевые заслуги награжден орденами "Красная звезда", "Отечественная война", медалями "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга" и "За победу над Германий в ВОВ 1941-1945 гг".

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