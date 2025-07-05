Токаев назначил послов двух стран (фото)

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы и назначил послов в Королевстве Бельгия и в Кувейте, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Василенко Роман Юрьевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, главой представительства Республики Казахстан при ЕС и в Организации Североатлантического договора (НАТО), он освобожден от ранее занимаемой должности.

Роман Василенко. Фото: t.me/pressmfakz

Василенко, по данным внешнеполитического ведомства, родился 14 августа 1972 года в городе Шымкент. В 1994 году окончил с отличием Военную академию экономики, финансов и права Вооруженных сил Российской Федерации.

Свою трудовую деятельность начал в качестве старшего специалиста Международного отдела Аппарата Президента Республики Казахстан. Работал также в Канцелярии Премьер-министра РК, Секретариате Государственного секретаря РК и других организациях.

В различные годы работал на дипломатических должностях в посольствах Казахстана в Великобритании и Соединенных Штатах Америки.

В 2016-2019 годах занимал должность заместителя министра иностранных дел РК, а с 2019 по 2022 годы являлся послом Казахстана в Словакии.

До назначения послом Казахстана в Бельгии, главой представительства РК при ЕС и НАТО с января 2022 года был заместителем министра иностранных дел РК.

Елекеев Ержан Иракович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Государстве Кувейт.

Ержан Елекеев. Фото: t.me/pressmfakz

По данным МИД РК, Елекеев родился 2 апреля 1986 года в городе Актау. В 2007 году окончил Казахстанско-британский технический университет. В 2011 году получил степень магистра в Университете Глазго.

Свою трудовую деятельность начал в 2007 году в качестве специалиста Департамента по связям с инвесторами АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз". В разные годы занимал должности главного менеджера, руководителя блока, директора по управлению портфелем проектов трансформации в системе "Самрук-Казына".

С 2020 по 2023 годы являлся заместителем руководителя экспертно-аналитической группы АО "Институт экономических исследований", директором проектного офиса АО "Альфа-банк Казахстан", а также управляющим директором по управлению активами и работе с проектами АО "НУХ "Байтерек".

До назначения послом Казахстана в Кувейте с марта 2024 года был председателем правления АО "НК "Kazakh Invest".

При этом, по данным Акорды, указами Токаева освобождены от должностей ряд послов.

Баймухан Маргулан Бакытулы освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Главы Представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО), Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству;

освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Главы Представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО), Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству; Бердыбай Азамат Рахманкулулы освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Государстве Кувейт;

освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Государстве Кувейт; Исетов Арман Аскарович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Таиланд.