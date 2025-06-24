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    Политика

      Токаев наградил работников СМИ (фото)

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Касым-Жомарт Токаев
      Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

      Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня наградил работников средств массовой информации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

      Президент поздравил участников торжественной церемонии с наступающим профессиональным праздником - Днем работников средств массовой информации. Он подчеркнул, что прессу можно с полным правом назвать голосом народа, а журналистов - вестниками достоверной информации.

      "Вы служите связующим звеном между властью и обществом, разъясняя населению государственную политику и суть реформ. Я искренне признателен за столь важную и сложную работу, которая не каждому по плечу. В последние годы в стране осуществляются кардинальные преобразования, реализуется ряд значимых инициатив. На общенациональном референдуме, состоявшемся три года назад, было принято решение о внесении изменений в Конституцию", - заявил президент

      Он отметил, что проделаны исторические шаги по кардинальному переформатированию политического устройства страны.

      "Укоренился принцип "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство». Расширены полномочия Парламента, усилена ответственность правительства. В соответствии с требованиями Конституции были обновлены все ветви власти. Введена прямая выборность сельских и районных акимов. В политику пришло новое поколение руководителей. Граждане получили возможность принимать активное участие в принятии государственных решений. Утверждается плюрализм мнений, иными словами, в обществе согласно закону создаются условия для выражения людьми своих взглядов, утверждается новая политическая реальность. Концепция "Закон и Порядок" стала неотъемлемой частью общественного сознания", - сказал он.

      Напомним, что согласно официальному перечню праздничных дат в РК, День работников средств массовой информации отмечается 28 июня.

      Добавим также, согласно Закону "О праздниках в Республике Казахстан" в нашей стране отмечаются национальные праздники, государственные праздники, профессиональные и иные праздники.

      Национальные праздники - праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах. На сегодняшний день национальным праздником является только День Независимости Республики Казахстан.

      Государственные праздники - праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

      Профессиональные и иные праздники - праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан.

      Профессиональные праздники не являются выходными днями, зато являются хорошим поводом поздравить коллег, знакомых и родных людей.

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