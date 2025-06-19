"Не нужно ждать 2050 года": Маулен Ашимбаев о "казахском ренессансе"

Спикер сената Маулен Ашимбаев написал статью, в которой разъяснил, в чем различие старого и нового подходов к вопросу национальной идентичности казахстанцев, передает газета "Время".

"Если раньше процесс нациестроительства был преимущественно стихийным, а попытки влияния на него «сверху» ограничивались принятием декларативных механизмов, материализация которых сводилась к тематическому дискурсу в СМИ, обеспеченному госинформзаказом, то «Модель Токаева» предлагает проактивную деятельность государства и общества по отбору и выработке общих ценностей, способных не только сплотить нацию, но и дать ей новое качество в 21 веке.

При этом вместо разделяющего подхода, зацикленного на наличии двух идентичностей, «Модель Токаева» берет за основу тот комплекс общих, разделяемых всеми ценностей – культурных, политических, экономических, бытовых, традиционных, жизненных, сформировавшийся за годы независимости, который объединяет, а не разделяет граждан страны и ложится в фундамент новой общенациональной идентичности. Это тот цементный раствор, с которым можно и нужно работать, укрепляя и совершенствуя в соответствии с требованиями времени. Все его компоненты представляют собой не механическую смесь, а сплав – т.е. результат качественной трансформации разнородных составляющих в новую уникальную сущность.

Уникальность, непохожесть этого сплава определяется не только смешением различных культурно-ценностных элементов, но и преобладанием в нем культурного кода «казахскости», определяющего сущностные черты общенациональной идентичности народа Казахстана – примерно так же, как «английскость» определяет лицо британской идентичности. При этом и казахская идентичность вбирает в себя культурные элементы других традиций", - пишет сенатор.

Он отмечает, что именно элементы казахского культурного кода являются тем самым клеем, который наряду с общим гражданством и иными совместными ценностями обеспечивает единство в многообразии, а также придает нации ту самую неуловимую непохожесть на других, ту соль, благодаря которой в толпе иностранцев мы почти безошибочно выделяем «казахов» – независимо от их этнического происхождения.

Как поясняет Ашимбаев, суть этой модели четко сформулирована главой государства в 2023 году: «сегодня все наши граждане ощущают себя членами одной большой и единой казахской семьи, по сути, нации /…/ При этом наше этнокультурное многообразие, которым мы по праву гордимся, никуда не исчезнет, а наоборот, еще более укрепится за счет единой гражданской основы. У нас сложился свой особый уклад жизни, в котором традиции разных культур сливаются в прочный сплав общенациональной идентичности».

Это смещение акцента нациестроительства с аморфной, безликой, бессубъектной общегражданской модели на ярко выраженную субъектность казахского культурного генотипа – главная сущностная черта «Модели Токаева». Она проявляется в синтезе отдельных идентичностей в одну объединяющую всех культурно-ментальную матрицу «единой казахской семьи», как естественном процессе, происходящем без давления или насильной ассимиляции, а в силу влияния места проживания, культурного окружения и количественного фактора.

Как подчеркивает Глава государства: «Наших прославленных соотечественников – спортсменов, деятелей культуры, ученых, студентов, предпринимателей – независимо от их этнической принадлежности за рубежом всегда называют казахами. И это естественно, так и должно быть».

"Следование за естественными процессами – еще одна характерная особенность «Модели Токаева». Это означает принципиальный отказ от попыток создания сложных конструктов, доктрин и программ, уводящих от сути и приводящих только к неоправданным расходам.

Однако эта простота – не отпускание ситуации на самотек, а активное следование в одном направлении с общественным потоком, корректируя русло, убирая подводные камни и сглаживая острые углы, не мешая без нужды, а помогая естественному течению событий. Это принцип айкидо, направляющий энергию естественно протекающих процессов к поставленной цели – деликатно, но твердо, не форсируя, но и не тормозя. Не противопоставление, а поиск общих интересов, не ассимиляция, а интеграция.

Еще одним важным компонентом «Модели Токаева» является прагматизм и нацеленность на результат. На смену реальности дискурса пришла реальность действий. Вместо долгоиграющих самовоспроизводящихся программ с сомнительной эффективностью – конкретные дела. Новый Казахстан – это примат поступков над словами, как это было с амбициозным проектом ЛРТ, остолбеневшим почти на 15 лет, и теперь, после вмешательства Главы государства, готовым к тест-драйву осенью 2025 года.

Этот прагматизм в деле нациестроительства проявляется в осознанной поддержке и культивировании ключевых направлений, порождающих формирующий эффект: поп-культура, фильмы, мода, еда, спорт, контент в социальных сетях и т.д. Под формирующим эффектом имею в виду расходящуюся эмоциональную волну популярности, максимально широко и глубоко влияющую на формирование модных национальных трендов прежде всего среди молодежи. И здесь ключевым приоритетом «Модели Токаева» является креативная индустрия, определяющая моду на "казахскость", - говорится в статье.

Из очевидных примеров – мировой прорыв казахской поп-музыки, ярко воплощенный в Димаше Кудайбергене и исполнителях новой волны Q-pop, таких, как Ирина Кайратовна, Курайш, Мирас и других, набирающая обороты индустрия казахского кино, продвижение в последние два года этнонаправлений в фешн- и гастро-индустрии, нарастающее количество авторских роликов в соцсетях, посвященных национальной тематике.

"Глава государства не случайно увидел точку роста национального возрождения именно в креативной индустрии – здесь наиболее ярко проявляется такой важный механизм, как использование soft power, мягкой силы. Не заставлять, не ломать через колено, не погружать в сон медийного гипноза – а активировать точки реального влияния через личный интерес, эмоциональную вовлеченность, путем формирования модных трендов.

Наконец, ключевым отличительным принципом «Модели Токаева» является установка на формирование нового качества нации будущего и связанный с ней национальный ренессанс. Глава государства подчеркнул: «Наша молодежь по-современному возрождает наш национальный дух, соединяя опыт прошлого и горизонты будущего. Задача государства – сохранить и многократно усилить этот позитивный импульс. Сделав это, мы сотворим свой казахский ренессанс и собственную эпоху реформации».

Возрождение нации в 21 веке – реальная и достижимая цель не в туманном будущем 2050 года, а в среднесрочной перспективе. Однако для этого нация должна осознать себя единой семьей, связанной общими ценностями и общим виденьем долгосрочных перспектив развития. А это осуществимо только путем национального диалога. Именно с этой целью и был создан новый институт слышащего государства – Национальный Курултай, соединяющий "опыт прошлого и горизонты будущего", - отметил Ашимбаев.