Ашимбаев: Политика нациестроительства прошлого периода и реформы Токаева отличаются кардинально

Спикер сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев опубликовал еще одну статью о логике реформ Касым-Жомарта Токаева и обозначил дальнейший сценарий развития социально-политических трансформаций в Казахстане, передает газета "Время".

Как отмечает в статье спикер верхней палаты парламента, за прошедшие тридцать с лишним лет заявления о казахстанской идентичности и необходимости модернизации сознания нации стали общим местом властного дискурса. Так есть ли принципиальная разница между политикой нациестроительства предшествующего периода и нынешними реформами Президента Касым-Жомарта Токаева?

"Спойлер: разница есть – и существенная, чтобы не сказать кардинальная.

Но начнем с начала. Являемся ли мы молодой нацией? И да, и нет. Обретение независимости можно считать стартом появления новой нации – и в то же время закономерным продолжением всей долгой исторической цепи, берущей начало как минимум с 13 века, а то и раньше – со времен кочевых цивилизаций саков, гуннов и древних тюрков, оставивших свой след на нашей земле, в культуре и генах. Непосредственное же формирование нашей нации на территории Казахстана началось не сегодня и даже не 30 лет назад. Оно связано с двумя переплетающимися процессами: первый – зарождение и выделение из конгломерата народов Улуса Джучи казахского этноса, развивавшегося затем более 300 лет в рамках собственной государственности, второй – формирование уникального полиэтничного населения в составе Казахской Социалистической Республики.

Начиная с 1991 года, оба эти процесса продолжились уже в государстве-правопреемнике – Республике Казахстан как строительство суверенной нации. Здесь следует различать два пути: снизу – стихийный, естественный процесс общественного «самостроя» в условиях государственного суверенитета и рыночной экономики, и сверху – как часть внутренней политики государства по интеграции полиэтничного постсоветского населения в гражданское единство нового типа", - говорится в статье.

Отмечается, что оба пути привели сегодня к совместному результату – тому первичному синтезу традиций, привычек, компромиссов, жизненного опыта, целей, ценностей и идеалов, который дал нам узнаваемое лицо – независимо от этноса, расы, или социального статуса. То самое лицо, по которому мы безошибочно узнаем друг друга за границей, поясняет Ашимбаев.

"Однако путь "сверху" оказался чуть более тернист и по мере удаления от старта все больше терял энергию изначального импульса. Мы сейчас говорим не о госполитике в целом – внутренней, внешней, экономической, социальной и т.д. – а именно о проекте целенаправленного государственного нациестроительства.

Если первые шаги, в том числе закрепленные в Конституции, были достаточно интересны и продуктивны, то впоследствии реальные действия сменились декларациями и утонули в бездонных водах тематического дискурса. Вряд ли кто сегодня вспомнит Концепцию укрепления и развития казахстанской идентичности и единства, принятую президентским указом в 2015 году. Но, думаю, многие помнят программу «Рухани жаңғыру», которая при определенной инновационности по охваченным смыслам все же затерялась и растворилась в пучине бюрократической документации и отчетности", - пишет сенатор.

Он напоминает, что еще была Стратегия развития Казахстана до 2050 года – кроме попадания в топ-30 развитых стран, там упоминалась всеказахстанская идентичность, как стержень исторического сознания нашего народа, и роль казахского народа как объединяющего ядра развивающейся казахстанской гражданской общности.

"Эти два тезиса при кажущейся связности констатировали факт наличия двух идентичностей: гражданской, находящейся в процессе развития, и казахской этнической, выступающей в роли ядра притяжения для полиэтничных электронов. Причем в контексте срока действия стратегии окончательное слияние казахстанского атома предполагалось аж к 2050 году.

То есть фиксируются два уровня самоидентификации населения Казахстана: первый – общий для всех, вытекающий из единого гражданства на базе общих политических ценностей, и второй – казахского этноса. Таким образом, был задан долгосрочный вектор на параллельное развитие двух идентичностей – гражданской казахстанской и этнической казахской. И, соответственно, откладывалось – как минимум, до 2050 года – решение ключевой задачи реального объединения нации под эгидой общей для всех идентичности на базе настоящих, т.е. разделяемых людьми, а не искусственно сконструированных ценностей.

Именно здесь проходит водораздел в вопросе формирования национальной идентичности между «старым» и «новым» Казахстаном", - добавил Ашимбаев.