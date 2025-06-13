Токаев обратился к казахстанским врачам

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Политика

      Токаев обратился к казахстанским врачам

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев
      Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

      Сегодня в Акорде президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских врачей с Днем медика и произнес речь о важности их работы для благополучия страны, передает NUR.KZ.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент поздравил участников мероприятия с Днем медицинского работника и отметил особую значимость встречи, которая впервые проводится в Акорде по случаю этого праздника.

      "Народная мудрость гласит: "Здоровье - первое богатство". Действительно, здоровье нации - приоритетная ценность для нашей страны.

      Аль-Фараби, известный миру как "Второй учитель", считал медицину искусством. Профессию врача выбирают по велению сердца. Этот труд, сопряженный с колоссальной нагрузкой, посилен не каждому. Медицинские работники - хранители здоровья нации, представители самой уважаемой и благородной профессии.

      Во время глобальной пандемии COVID-19 все мы были свидетелями самоотверженной деятельности врачей. В самый сложный период они спасли жизни тысяч людей. Мы глубоко ценим ваш упорный труд и гордимся вашей стойкостью.

      "Спасение жизни одного человека равно спасению всего человечества". Медики совершают настоящие подвиги каждый день - во время операций, в больничных палатах. Нередки случаи, когда борьба за жизнь пациентов ведется прямо в машине скорой помощи. Вы по праву заслуживаете звания героев мирного времени. Выражаю огромную благодарность всем медицинским работникам", - сказал глава государства.

      По словам Касым-Жомарта Токаева, казахские врачи всегда ставили интересы страны превыше всего. Он привел в пример выдающихся национальных деятелей, известных врачей Халела Досмухамедова и Санжара Асфендиярова, посвятивших свою жизнь борьбе как за независимость страны, так и за благополучие нашего народа.

      "Сегодня в сфере отечественного здравоохранения работает около 380 тысяч человек. Труд каждого специалиста невозможно переоценить.

      В стране сформировались целые династии медиков, посвятившие свою жизнь укреплению здоровья людей. Так, семья Джувашевых из Алматы насчитывает 13 врачей с общим стажем 375 лет. А в Атырауской области в семье Шанаевых - 16 врачей. Это достойный пример преемственности и верности призванию.

      Сегодня национальная система здравоохранения уверенно движется вперед. У нас немало достижений. Средняя продолжительность жизни в стране достигла 75,4 года. Материнская и детская смертность снизилась примерно на 12%. За пять лет построено около 800 поликлиник и больниц.

      Работа в этом направлении продолжится. Государство и дальше будет развивать инфраструктуру. Забота о здоровье нации начинается с оказания первичной медицинской помощи.

      В стране реализуется национальный проект по модернизации сельского здравоохранения. На сегодняшний день уже построено 469 объектов, до конца этого года в эксплуатацию будет введено еще 186. Районные больницы оснащаются современным медицинским оборудованием", - заявил президент.

      После речи президента ряд работников медицины за большой вклад в развитие отечественной медицины и кропотливый труд по охране здоровья граждан были награждены:

      орденом "Барыс" ІІІ степени:

      • Алчинбаев Мирзакарим Каримович - заведующий кафедрой НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова»
      • Куракбаев Куралбай  - заведующий кафедрой ТОО "Казахстанский медицинский университет «Высшая школа общественного здравоохранения" НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова";

      орденом "Парасат":

      • Алибекова Галия Нурхаировна - санитарный врач РГП "Национальный центр общественного здравоохранения" Министерства здравоохранения;
      • Аубакиров Ермек Серкпаевич - врач-травматолог ГКП "Городская многопрофильная больница № 2" акимата города Астаны;
      • Ирменов Камидолла Мутиголлаевич - председатель правления ТОО "Западно-Казахстанский высший медицинский колледж";
      • Кулакеев Онласбек Кудайбергенович - ветеран труда, город Алматы;
      • Петерсон Надежда Николаевна - фельдшер ГКП "Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи" Управления здравоохранения Актюбинской области;
      • Шашкин Чингиз Сакаевич - врач-нейрохирург РГП "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан";

      орденом "Құрмет":

      • Алтынова Шолпан Ханапина - директор департамента - руководитель Республиканского центра координации нефрологии Корпоративного фонда "University medical center";
      • Ибатова Сырданкыз Султанхановна - врач-невролог АО "Национальный центр нейрохирургии" Министерства здравоохранения;
      • Исмаилов Шахимурат Шаимович - врач-фтизиатр РГП "Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан" Министерства здравоохранения;
      • Капышев Тимур Сайранович - главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения;
      • Тусупбекова Галия Марксовна - руководитель Центра аллергологии РГП "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан";
      • Тусупбекова Сауле Акимжановна - старшая медицинская сестра КГП "Многопрофильная больница № 3 города Караганды" Управления здравоохранения Карагандинской области;

      медалью "Ерен еңбегі үшін":

      • Алибаев Булат Амангельдиевич - заведующий отделением ГКП "Областная детская многопрофильная больница" Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области;
      • Аманов Дос Нуркенович - руководитель кардиоцентра КГП "Больница скорой медицинской помощи" Управления здравоохранения области Абай;
      • Байдуллаев Ержан Ерманович - заместитель главного врача ГКП "Городская детская клиническая больница" Управления здравоохранения города Шымкента;
      • Есенбаева Сания Мусаевна - старшая медицинская сестра РГП «Научно-производственный центр трансфузиологии" Министерства здравоохранения;
      • Жексенбинова Алма Токеновна - фельдшер ГКП "Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи" Управления здравоохранения области Жетісу;
      • Жиналыс Маралбек - заведующий отделением ГКП "Многопрофильная областная больница" Управления здравоохранения Акмолинской области;
      • Кулымжанов Нуртилек Марланулы - заведующий отделением КГП "Областная многопрофильная больница города Жезказгана" Управления здравоохранения области Ұлытау;
      • Медетбекова Жанна Акимбековна - врач НАО "Национальный центр детской реабилитации" Министерства здравоохранения;
      • Меркибеков Еркебулан Талгатулы - врач-нейрохирург ГКП "Городская многопрофильная больница" Управления здравоохранения Жамбылской области;
      • Окасова Ляззат Жарлыкаповна - врач КГП "Восточно-Казахстанская областная станция скорой медицинской помощи" Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области;
      • Сопбекова Айгуль Курасбековна - старший врач ГКП "Тюлькубасская центральная районная больница" Управления здравоохранения Туркестанской области;
      • Утешева Мария Бекбергеновна - врач-гинеколог ГКП "Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангистауской области;

      медалью "Шапағат":

      • Амангалиева Айгуль Куанышевна - медицинская сестра КГП "Атырауский областной кардиологический центр" Управления здравоохранения Атырауской области;
      • Амиржанов Жаслан Нурланович - заведующий отделением КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области;
      • Амиржанова Салтанат Болатовна - медицинская сестра КГП "Городской кардиологический центр" Управления общественного здравоохранения города Алматы;
      • Ауелбеков Бауыржан Аскарбекович - фельдшер ГКП "Областная станция скорой медицинской помощи" Управления здравоохранения Туркестанской области; 
      • Кабдуллина Алмагуль Турсунбаевна - медицинская сестра КГП "Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области;
      • Кулмаганбетов Мухит Аскарович - научный сотрудник ТОО "Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней";
      • Курманалиева Гаухар Акановна - акушерка ГКП "Илийская центральная районная больница" Управления здравоохранения Алматинской области;
      • Нургалиева Анаркуль Каримовна - заведующий диспансером ГУ "Казахский республиканский лепрозорий" Министерства здравоохранения;
      • Остапчук Екатерина Олеговна - заведующий лабораторией филиала ТОО "Национальный центр биотехнологии";

      присвоено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері":

      • Даирбекову Орынбаю Даирбековичу - члену совета директоров АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", город Алматы
      • Магзумову Азамату Бельгибаевичу - врачу-терапевту КГП "Многопрофильная областная больница» Управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области
      • Новичевскому Сергею Львовичу - заведующему отделением КГП "Павлодарский областной перинатальный центр № 1" Управления здравоохранения Павлодарской области
      • Нсанову Жекшембаю - ветерану труда, Атырауская область.
      Награждение
      Награждение. Фото: Акорда

      Напомним, что согласно официальному перечню праздничных дат в РК, День медицинского работника отмечается каждое третье воскресенье июня.

      Как пишет сайт Calend.ru, празднование Дня медицинского работника было установлено Указом президента РК в 1998 году. Но традиция сохранилась еще с советских времен – праздник был установлен Указом президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года.

      Добавим также, согласно Закону "О праздниках в Республике Казахстан" в нашей стране отмечаются национальные праздники, государственные праздники, профессиональные и иные праздники.

      Национальные праздники - праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах. На сегодняшний день национальным праздником является только День Независимости Республики Казахстан.

      Государственные праздники - праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

      Профессиональные и иные праздники - праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан.

      Профессиональные праздники не являются выходными днями, зато являются хорошим поводом поздравить коллег, знакомых и родных людей.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.