Токаев обратился к казахстанским врачам

Сегодня в Акорде президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских врачей с Днем медика и произнес речь о важности их работы для благополучия страны, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент поздравил участников мероприятия с Днем медицинского работника и отметил особую значимость встречи, которая впервые проводится в Акорде по случаю этого праздника.

"Народная мудрость гласит: "Здоровье - первое богатство". Действительно, здоровье нации - приоритетная ценность для нашей страны.

Аль-Фараби, известный миру как "Второй учитель", считал медицину искусством. Профессию врача выбирают по велению сердца. Этот труд, сопряженный с колоссальной нагрузкой, посилен не каждому. Медицинские работники - хранители здоровья нации, представители самой уважаемой и благородной профессии.

Во время глобальной пандемии COVID-19 все мы были свидетелями самоотверженной деятельности врачей. В самый сложный период они спасли жизни тысяч людей. Мы глубоко ценим ваш упорный труд и гордимся вашей стойкостью.

"Спасение жизни одного человека равно спасению всего человечества". Медики совершают настоящие подвиги каждый день - во время операций, в больничных палатах. Нередки случаи, когда борьба за жизнь пациентов ведется прямо в машине скорой помощи. Вы по праву заслуживаете звания героев мирного времени. Выражаю огромную благодарность всем медицинским работникам", - сказал глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, казахские врачи всегда ставили интересы страны превыше всего. Он привел в пример выдающихся национальных деятелей, известных врачей Халела Досмухамедова и Санжара Асфендиярова, посвятивших свою жизнь борьбе как за независимость страны, так и за благополучие нашего народа.

"Сегодня в сфере отечественного здравоохранения работает около 380 тысяч человек. Труд каждого специалиста невозможно переоценить.

В стране сформировались целые династии медиков, посвятившие свою жизнь укреплению здоровья людей. Так, семья Джувашевых из Алматы насчитывает 13 врачей с общим стажем 375 лет. А в Атырауской области в семье Шанаевых - 16 врачей. Это достойный пример преемственности и верности призванию.

Сегодня национальная система здравоохранения уверенно движется вперед. У нас немало достижений. Средняя продолжительность жизни в стране достигла 75,4 года. Материнская и детская смертность снизилась примерно на 12%. За пять лет построено около 800 поликлиник и больниц.

Работа в этом направлении продолжится. Государство и дальше будет развивать инфраструктуру. Забота о здоровье нации начинается с оказания первичной медицинской помощи.

В стране реализуется национальный проект по модернизации сельского здравоохранения. На сегодняшний день уже построено 469 объектов, до конца этого года в эксплуатацию будет введено еще 186. Районные больницы оснащаются современным медицинским оборудованием", - заявил президент.

После речи президента ряд работников медицины за большой вклад в развитие отечественной медицины и кропотливый труд по охране здоровья граждан были награждены:

орденом "Барыс" ІІІ степени:

Алчинбаев Мирзакарим Каримович - заведующий кафедрой НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова»

Куракбаев Куралбай - заведующий кафедрой ТОО "Казахстанский медицинский университет «Высшая школа общественного здравоохранения" НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова";

орденом "Парасат":

Алибекова Галия Нурхаировна - санитарный врач РГП "Национальный центр общественного здравоохранения" Министерства здравоохранения;

Аубакиров Ермек Серкпаевич - врач-травматолог ГКП "Городская многопрофильная больница № 2" акимата города Астаны;

Ирменов Камидолла Мутиголлаевич - председатель правления ТОО "Западно-Казахстанский высший медицинский колледж";

Кулакеев Онласбек Кудайбергенович - ветеран труда, город Алматы;

Петерсон Надежда Николаевна - фельдшер ГКП "Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи" Управления здравоохранения Актюбинской области;

Шашкин Чингиз Сакаевич - врач-нейрохирург РГП "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан";

орденом "Құрмет":

Алтынова Шолпан Ханапина - директор департамента - руководитель Республиканского центра координации нефрологии Корпоративного фонда "University medical center";

Ибатова Сырданкыз Султанхановна - врач-невролог АО "Национальный центр нейрохирургии" Министерства здравоохранения;

Исмаилов Шахимурат Шаимович - врач-фтизиатр РГП "Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан" Министерства здравоохранения;

Капышев Тимур Сайранович - главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения;

Тусупбекова Галия Марксовна - руководитель Центра аллергологии РГП "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан";

Тусупбекова Сауле Акимжановна - старшая медицинская сестра КГП "Многопрофильная больница № 3 города Караганды" Управления здравоохранения Карагандинской области;

медалью "Ерен еңбегі үшін":

Алибаев Булат Амангельдиевич - заведующий отделением ГКП "Областная детская многопрофильная больница" Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области;

Аманов Дос Нуркенович - руководитель кардиоцентра КГП "Больница скорой медицинской помощи" Управления здравоохранения области Абай;

Байдуллаев Ержан Ерманович - заместитель главного врача ГКП "Городская детская клиническая больница" Управления здравоохранения города Шымкента;

Есенбаева Сания Мусаевна - старшая медицинская сестра РГП «Научно-производственный центр трансфузиологии" Министерства здравоохранения;

Жексенбинова Алма Токеновна - фельдшер ГКП "Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи" Управления здравоохранения области Жетісу;

Жиналыс Маралбек - заведующий отделением ГКП "Многопрофильная областная больница" Управления здравоохранения Акмолинской области;

Кулымжанов Нуртилек Марланулы - заведующий отделением КГП "Областная многопрофильная больница города Жезказгана" Управления здравоохранения области Ұлытау;

Медетбекова Жанна Акимбековна - врач НАО "Национальный центр детской реабилитации" Министерства здравоохранения;

Меркибеков Еркебулан Талгатулы - врач-нейрохирург ГКП "Городская многопрофильная больница" Управления здравоохранения Жамбылской области;

Окасова Ляззат Жарлыкаповна - врач КГП "Восточно-Казахстанская областная станция скорой медицинской помощи" Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области;

Сопбекова Айгуль Курасбековна - старший врач ГКП "Тюлькубасская центральная районная больница" Управления здравоохранения Туркестанской области;

Утешева Мария Бекбергеновна - врач-гинеколог ГКП "Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангистауской области;

медалью "Шапағат":

Амангалиева Айгуль Куанышевна - медицинская сестра КГП "Атырауский областной кардиологический центр" Управления здравоохранения Атырауской области;

Амиржанов Жаслан Нурланович - заведующий отделением КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области;

Амиржанова Салтанат Болатовна - медицинская сестра КГП "Городской кардиологический центр" Управления общественного здравоохранения города Алматы;

Ауелбеков Бауыржан Аскарбекович - фельдшер ГКП "Областная станция скорой медицинской помощи" Управления здравоохранения Туркестанской области;

Кабдуллина Алмагуль Турсунбаевна - медицинская сестра КГП "Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области;

Кулмаганбетов Мухит Аскарович - научный сотрудник ТОО "Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней";

Курманалиева Гаухар Акановна - акушерка ГКП "Илийская центральная районная больница" Управления здравоохранения Алматинской области;

Нургалиева Анаркуль Каримовна - заведующий диспансером ГУ "Казахский республиканский лепрозорий" Министерства здравоохранения;

Остапчук Екатерина Олеговна - заведующий лабораторией филиала ТОО "Национальный центр биотехнологии";

присвоено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері":

Даирбекову Орынбаю Даирбековичу - члену совета директоров АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", город Алматы

Магзумову Азамату Бельгибаевичу - врачу-терапевту КГП "Многопрофильная областная больница» Управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области

Новичевскому Сергею Львовичу - заведующему отделением КГП "Павлодарский областной перинатальный центр № 1" Управления здравоохранения Павлодарской области

Нсанову Жекшембаю - ветерану труда, Атырауская область.

Награждение. Фото: Акорда

Напомним, что согласно официальному перечню праздничных дат в РК, День медицинского работника отмечается каждое третье воскресенье июня.

Как пишет сайт Calend.ru, празднование Дня медицинского работника было установлено Указом президента РК в 1998 году. Но традиция сохранилась еще с советских времен – праздник был установлен Указом президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года.

Добавим также, согласно Закону "О праздниках в Республике Казахстан" в нашей стране отмечаются национальные праздники, государственные праздники, профессиональные и иные праздники.

Национальные праздники - праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах. На сегодняшний день национальным праздником является только День Независимости Республики Казахстан.

Государственные праздники - праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

Профессиональные и иные праздники - праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан.

Профессиональные праздники не являются выходными днями, зато являются хорошим поводом поздравить коллег, знакомых и родных людей.