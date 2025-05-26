Ерлан Карин: За шесть лет в 22 раза снизилось число ходатайств о выходе из казахстанского гражданства

На заседании Комиссии по вопросам гражданства Госсоветник Ерлан Карин отметил, что последние 6 лет снижается количество людей, желающих выйти из гражданства Казахстана, передает NUR.KZ.

Под председательством Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам гражданства при президенте РК.

На заседании рассмотрены вопросы приема в казахстанское гражданство и выхода из него.

В ходе заседания Государственный советник отметил устойчивую тенденцию роста авторитета института казахстанского гражданства.

Тенденция к сокращению количества лиц, желающих выйти из гражданства нашей страны, продолжается. На протяжении последних шести лет фиксируется постоянное снижение количества людей, желающих выйти из гражданства Казахстана.

Так, если в 2019 году было зафиксировано 1,7 тысяч случаев прекращения гражданства, то 2020 году - 944, в 2021 году - 123, в 2022 году - 114, в 2023 году - 107, а в 2024 году - 77 человек.

Таким образом, за шесть лет число ходатайств о выходе из казахстанского гражданства снизилось в 22 раза.

Данные факты свидетельствуют о росте авторитета института казахстанского гражданства и уверенности граждан в будущем страны.