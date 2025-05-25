Виталий Колточник: "Аким без лайков, но с результатом" — каким было правление Ерболата Досаева

Ерболат Досаев, который накануне покинул пост акима Алматы, не считал нужным нравиться всем, не пытался стать героем соцсетей, считает политический эксперт Виталий Колточник.

Рассуждая о смене акима Алматы, заместитель директора Центра народной дипломатии Казахстана Виталий Колточник отмечает, что подход экс-градоначальника Ерболата Досаева — это четкий KPI, бюджетная дисциплина, понятный горизонт задач. Именно в этом — его сила.

Когда Досаев возглавил Алматы в январе 2022 года, город жил в режиме постшока, тотального посттравматического стрессового расстройства. После кровавой кантарской трагедии мегаполис нуждался не в популизме, а в руке управленца. И Досаев стал именно таким управленцем, считает спикер.

"Он стал не мотиватором, не визионером, а технократом со стальным подходом. В его действиях не было показной страсти, зато были логика, система, выстроенность. Он смотрел на городское хозяйство не как на витрину, а как на комплекс задач, где все должно быть на своих местах: сети — в земле, бюджеты — под контролем, план — на перспективу. Итог — валовой региональный продукт вырос почти вдвое: с 15 до 29 триллионов тенге. Увеличилось количество компаний, улучшился экспорт, вырос бюджет. Но главное — все это было сделано без самопиара. Он не считал нужным каждую цифру превращать в инфоповод. Работал тихо, но по-крупному", - отмечает Колточник.

Такой же подход, по словам политического эксперта, был и в социальной сфере — делать, а не рассказывать.

"Количество школ увеличилось с 317 до 367, детских садов — с 860 до 1 022. Были открыты новые театры, музеи, модернизированы поликлиники. Цифровизация улучшила доступ к городским услугам. Досаев не заигрывал с населением. Он не строил имидж "народного отца". Он, скорее, считал уважение следствием качества работы, а не улыбок. Отсюда и та самая строгость на встречах с горожанами, из-за которой расходились видео. Но именно так выглядит человек, который не обещает лишнего, а выполняет необходимое", - добавил он.

Самый сильный вклад Досаева, по мнению заместителя директора Центра народной дипломатии Казахстана, был в решение инфраструктурных вопросов мегаполиса.

"Он взялся за то, что годами считалось "скучным и невыгодным для пиара" — подземные сети, ливневки, ТЭЦ, канализация, водоснабжение в предгорьях. Была запущена модернизация систем жизнеобеспечения, разработан новый генплан — впервые с 2004 года. Впервые за многие годы город начал планировать свое развитие не "по факту", а с опережением. И снова — без вспышек, без ленточек, без шоу. Он смотрел на Алматы как на большое предприятие, которое должно работать чётко, надёжно и на годы вперед", - считает эксперт.

Виталий Колточник привел ряд инициатив, реализованных при работе Ерболата Досаева на посту акима Алматы, которые, как считает эксперт, оказали наиболее долгосрочный эффект на развитие города.

"Во-первых, это новая система регулирования застройки. Он создал градостроительный совет, который не стеснялся разворачивать каждый четвертый проект, а половину — отправлять на доработку. Он остановил практику точечной застройки, с которой его предшественники, мягко говоря, заигрывали. Во-вторых — перераспределение полномочий: впервые маслихат стал реально влиять на бюджет, а районные бюджеты выросли в 5–6 раз. Это очень важный сдвиг — от централизованной власти к муниципальному управлению", - подытожил Колточник.