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Ерлан Карин: в ЮНЕСКО рассматривается многонациональная номинация "эпос Алпамыс батыр"

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Заседание Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО
Фото: Заседание Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО

Сегодня под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО.

В мероприятии приняли участие представители профильных ведомств, а также руководители комитетов и других сообществ ЮНЕСКО в Казахстане.

"По итогам прошлогоднего заседания Национальная комиссия достигла определенных результатов.

Сегодня на рассмотрении ЮНЕСКО находится многонациональная номинация, "Эпос Алпамыс батыр", для включения в Список по охране нематериального культурного наследия человечества.

Это один из самых ранних фольклорных эпосов, который имеет огромное значение в истории тюркских народов", - отметил в своем выступлении Ерлан Карин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2245656-erlan-karin-v-yunesko-rassmatrivaetsya-mnogonacionalnaya-nominaciya-epos-alpamys-batyr/