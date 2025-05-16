Ерлан Карин: в ЮНЕСКО рассматривается многонациональная номинация "эпос Алпамыс батыр"

Сегодня под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО.

В мероприятии приняли участие представители профильных ведомств, а также руководители комитетов и других сообществ ЮНЕСКО в Казахстане.

"По итогам прошлогоднего заседания Национальная комиссия достигла определенных результатов.

Сегодня на рассмотрении ЮНЕСКО находится многонациональная номинация, "Эпос Алпамыс батыр", для включения в Список по охране нематериального культурного наследия человечества.

Это один из самых ранних фольклорных эпосов, который имеет огромное значение в истории тюркских народов", - отметил в своем выступлении Ерлан Карин.