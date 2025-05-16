Ерлан Карин: в ЮНЕСКО рассматривается многонациональная номинация "эпос Алпамыс батыр"
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Сегодня под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО.
В мероприятии приняли участие представители профильных ведомств, а также руководители комитетов и других сообществ ЮНЕСКО в Казахстане.
"По итогам прошлогоднего заседания Национальная комиссия достигла определенных результатов.
Сегодня на рассмотрении ЮНЕСКО находится многонациональная номинация, "Эпос Алпамыс батыр", для включения в Список по охране нематериального культурного наследия человечества.
Это один из самых ранних фольклорных эпосов, который имеет огромное значение в истории тюркских народов", - отметил в своем выступлении Ерлан Карин.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2245656-erlan-karin-v-yunesko-rassmatrivaetsya-mnogonacionalnaya-nominaciya-epos-alpamys-batyr/