Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Госсоветник принял участие в работе Международного симпозиума по наследию Яссауи

Опубликовано:

Ерлан Карин на открытии симпозиума
Ерлан Карин на открытии симпозиума. Фото: Акорда

Госсоветник РК Ерлан Карин принял участие в открытии Международного симпозиума по наследию Яссауи, который проходит в Туркестане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается на официальном сайте Акорды, государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин принял участие в открытии Международного симпозиума "Наследие Яссауи в диалоге времен и культур: гуманистические ориентиры и современные вызовы", который проходит в Туркестане.

Инициативу о проведении данного форума выдвинул глава государства Касым-Жомарт Токаев. На третьем заседании Национального курултая в Атырау президент сказал: "Следует обратить особое внимание на глубокое изучение и популяризацию наследия Ходжи Ахмеда Яссауи. Для начала необходимо провести специальный симпозиум с приглашением отечественных и зарубежных ученых".

Ерлан Карин зачитал приветственное письмо главы государства, адресованное участникам мероприятия.

Ерлан Карин на открытии симпозиума
Ерлан Карин на открытии симпозиума. Фото: Акорда

Выступая перед собравшимися, Государственный советник отметил, что данный симпозиум вносит важный вклад в системное изучение гуманистических идей Яссауи, а также продвижение в мире его духовно-интеллектуального наследия.

В двухдневной конференции принимают участие около 100 ведущих ученых из Казахстана, Азербайджана, Германии, Индии, Ирана, Италии, Кыргызстана, России, США, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Японии. Программа симпозиума включает научные доклады, дискуссии и обмен опытом в рамках трех тематических секций, охватывающих различные аспекты наследия Яссауи.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2245353-gossovetnik-prinyal-uchastie-v-rabote-mezhdunarodnogo-simpoziuma-po-naslediyu-yassaui/