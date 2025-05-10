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Токаев посетил международный турнир по дзюдо в Астане (фото)

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Касым-Жомарт Токаев посетил турнир Qazaqstan Barysy Grand Slam
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил международный рейтинговый турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

На трибуне вместе Главой государства присутствовали президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер и олимпийский чемпион Елдос Сметов.

В этом году в соревнованиях принимают участие 358 лучших спортсменов из 46 стран мира.

Казахстанские дзюдоисты Гусман Кыргызбаев (-66 кг) и Талгат Орынбасар (-60 кг) завоевали серебряные медали, Магжан Шамшадин (-60 кг), Аман Бакытжан (-60 кг), Есет Куанов (-73 кг) и Абылайхан Жубаназар (-81 кг) – бронзовые.

Отмечается, что Астана уже в третий раз принимает престижный турнир мировой серии Grand Slam.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2243631-tokaev-posetil-mezhdunarodnyy-turnir-po-dzyudo-v-astane-foto/