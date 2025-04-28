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Токаев выразил соболезнования родным и близким Сеита Каскабасова

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким видного ученого, доктора филологических наук Сеита Каскабасова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной фольклориста и литературоведа, лауреата Государственной премии Сеита Каскабасова.

"Сеит Аскарулы был поистине выдающимся интеллектуалом и подвижником национальной духовности.

Он всю свою жизнь посвятил изучению казахского устного народного творчества, внеся тем самым неоценимый вклад в развитие отечественной фольклористики.

Он является автором фундаментальных трудов и мудрым наставником, воспитавшим плеяду талантливых учеников.

Светлый образ Сеита Аскарулы, прожившего яркую жизнь и оставившего после себя богатое духовное наследие, навсегда останется в памяти народа", - говорится в телеграмме.

Добавим, согласно данным казахстанского "Литературного портала", Каскабасов Сеит Аскарович, 1940 г.р., литературовед, фольклорист, доктор филологических наук, профессор. Окончил Казахский государственный педагогический институт им. Абая (1964). С 2001 года являлся директором Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Наиболее крупные научные достижения имел в области изучения мифологии и фольклорной прозы, а также эпических памятников казахского народа.

С. А. Каскабасовым опубликовано более 300 работ по вопросам истории литературы, искусства, теории фольклора и текстологии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2240172-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-i-blizkim-seita-kaskabasova/