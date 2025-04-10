Глава Антикора рассказал Токаеву о проекте "окрашивание денег"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент заслушал доклад о принимаемых Агентством мерах по противодействию коррупции в стране. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о результатах работы за первый квартал текущего года и мерах по реализации концепции "Закон и Порядок".

Асхат Жумагали сообщил, что с начала года в стране зарегистрировано 521 коррупционное преступление, изобличено 257 должностных лиц, в том числе 141 руководитель различного уровня. В суд направлено 366 уголовных дел.

Главе государства было доложено, что в текущем году государству возмещено 15 млрд тенге, в целом с 2022 года обеспечен возврат активов на сумму 1,13 трлн тенге. В ходе мониторинга госзакупок и целевого расходования средств предотвращено нерациональное использование на сумму 21,2 млрд тенге.

Президенту представлена информация о результатах внешнего анализа коррупционных рисков в сфере туризма, по итогам которого в уполномоченный орган были внесены рекомендации.

Руководитель Антикоррупционной службы рассказал о продолжении реализации проекта по "окрашиванию денег" в сфере строительства автомобильных дорог.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о работе по формированию антикоррупционной культуры в соответствии с концепциями "Закон и Порядок" и "Адал азамат". Проведено порядка 3 тыс. мероприятий различного формата с охватом более 450 тыс. граждан. Реализуется проект "Антикоррупционное волонтерство". Продолжается работа Агентства с Лигой академической честности ведущих ВУЗов страны.

Главе государства была представлена информация о работе по международному сотрудничеству, в том числе с ОЭСР и ГРЕКО. Агентство также активно взаимодействует с Международной ассоциацией антикоррупционных органов (IAACA) и в феврале 2025 года вошло в состав Исполнительного комитета этой организации.

В целом, в результате принимаемых мер в Индексе восприятия коррупции Transparency international по итогам 2024 года Казахстан получил 40 баллов, заняв 88 место среди 180 стран.

В завершение встречи президент поручил продолжить работу по дальнейшему противодействию коррупционным правонарушениям, пресечению устойчивых коррупционных схем и формированию в обществе антикоррупционной культуры.

По информации Антикора, с февраля 2024 года, по поручению главы государства, Агентство совместно с Национальным банком и правительством приступило к реализации проекта "окрашивание денег" с использованием цифрового тенге.

На основе проведенного анализа были выявлены ключевые отрасли, наиболее подверженные коррупционным рискам: строительство автомобильных и железных дорог, а также закуп сельскохозяйственной техники и животных.

В текущем году проекты продолжаются в сфере строительства железных и автомобильных дорог.

Механизм "окрашивания денег" позволяет:

маркировать бюджетные средства, закрепляя их за конкретными целями;

исключить фиктивные сделки и возможность обналичить или перевести деньги третьим лицам;

отслеживать весь цикл движения средств - от выделения бюджета вплоть до последнего получателя-подрядчика (в режиме реального времени видеть, куда и как расходуются деньги);

благодаря уникальному коду, видеть всю историю транзакций и назначение платежей.