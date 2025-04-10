Академик ограбил и сбежал: Токаев высказался о коррупции в сфере науки

Сегодня президент встретился с отечественными учеными и поздравил их с профессиональным праздником. В ходе выступления он высказался о фактах коррупции в науке, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В выступлении было отмечено, что в первые годы Независимости развитию отечественной науки не уделялось должного внимания и многие наши ученые были вынуждены уйти в другие сферы

В результате количество научных работников в стране сократилось в три раза. Столь плачевное положение дел не могло не сказаться на интеллектуальном потенциале нации. Кроме того, участились факты коррупции в отрасли.

Например, известный академик, в свое время возглавлявший холдинг "Парасат", фактически ограбил его и со своей семьей сбежал за океан, приняв гражданство США.

В настоящее время, как полагает Касым-Жомарт Токаев, ситуация выправляется. Это результат доверия государства к настоящим ученым.

"Государство предпринимает конкретные меры по развитию науки. Три года назад я поручил модернизировать Академию наук. За это время проделана большая работа. Академии присвоен статус высшей научной организации. Обновляется инфраструктура, большое внимание уделяется подготовке кадров. Надо отметить, что серьезный импульс этим процессам придал принятый в прошлом году Закон "О науке и технологической политике". В документе предусмотрены нормы, направленные на совершенствование модели управления наукой, определены меры социальной поддержки ученых. В целом, Закон призван защитить интересы граждан, работающих в сфере науки", - сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев убежден, что наука является стратегически важной сферой. За последние годы финансирование отечественной науки увеличилось в 3,5 раза, усилилась поддержка молодых ученых. По его мнению, такие меры позволят повысить научный потенциал страны. На сегодняшний день в Казахстане насчитывается более 25 тысяч ученых, половина из них - молодые ученые в возрасте до 40 лет.

Данные цифры свидетельствуют о формировании нового поколения отечественных ученых.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что наука является стратегически важной сферой. За последние годы финансирование отечественной науки увеличилось в 3,5 раза, усилилась поддержка молодых ученых. По его мнению, такие меры позволят повысить научный потенциал страны. Президент призвал развивать ядерную науку в Казахстане.

Также в рамках выступления в Акорде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нестабильную ситуацию на мировых рынках.