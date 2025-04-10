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Ерлан Карин: Пользователям соцсетей надо ориентироваться на официальные и достоверные источники

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Ерлан Карин
Ерлан Карин. Фото: личный архив

Государственный советник Ерлан Карин обсудил направления реализации внутренней политики с членами Национального курултая.

В ходе обсуждения Ерлан Карин отметил, что периодически казахстанская сетевая аудитория сталкивается с манипуляциями со стороны деструктивных сил.

"К сожалению, часть пользователей соцсетей не всегда осознает, что ими пытаются манипулировать. Некоторые пользователи или по своей наивности, или из-за недостатка критического мышления очень легко поддаются на эти манипуляции, ведутся на откровенные провокации.

Например, буквально на прошлой неделе в Сети анонимными аккаунтами-однодневками начали распространяться явные фейки относительно предстоящей сессии АНК. Якобы планируются какие-то кардинальные политические решения, какой-то референдум и так далее. И часть сетевой аудитории начала всерьез обсуждать эту откровенную дезинформацию. Хотя нет ни политических, ни правовых, даже каких-то логических оснований.

Надо сказать, что все эти случаи – это не просто слухи и сплетни, а целенаправленные информационные атаки на наше информационное пространство. При этом зачастую все это делается из-за рубежа.

И чтобы не поддаваться на подобные манипуляции и провокации, нашей сетевой аудитории надо ориентироваться, в первую очередь, на официальную информацию и достоверные источники", - отметил Карин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2234628-erlan-karin-vedutsya-celenapravlennye-ataki-na-nashe-informacionnoe-prostranstvo/