Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев выразил соболезнования родным и близким Льва Таракова

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким известного журналиста Льва Таракова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким известного журналиста Льва Таракова.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной известного журналиста и общественного деятеля, главного редактора газеты "Время" Льва Таракова.

"Талантливый представитель творческой династии, Лев Юрьевич внес большой вклад в развитие отечественной журналистики, воспитание молодых специалистов. Среди коллег и окружающих он пользовался большим уважением и авторитетом, был примером профессионализма и преданности делу", - говорится в телеграмме.

Сегодня, в возрасте 59 лет, ушел из жизни Лев Юрьевич Тараков - известный казахстанский журналист и главный редактор общественно-политической газеты "Время".

Лев Тараков, согласно информации в ИС "Параграф", родился в 1966 году в Украине. Окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище.

В 1992-1994 годы работал в Министерстве печати и массовой информации Республики Казахстан.

1994-1997 годы - заведующий сектором, заместитель, первый заместитель руководителя Центра анализа и стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

Лев Тараков также возглавлял Казахстанский институт стратегических исследований при президенте Республики Казахстан и трудился на посту вице-министр информации и общественного согласия Республики Казахстан (1997-1998).

В 1998-2002 годы руководил пресс-службой президента РК.

В 2004-2008 годы работал исполнительным директором, заместителем Генерального директора ТОО "Liter-Media", с 2008 по 2012 годы был генеральным директором ТОО "Газета Литер".

Начиная с мая 2012 года трудился на должности главного редактора общественно-политической газеты "Время".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2234448-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-i-blizkim-lva-tarakova/