Токаев выразил соболезнования родным и близким Льва Таракова
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким известного журналиста Льва Таракова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким известного журналиста Льва Таракова.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной известного журналиста и общественного деятеля, главного редактора газеты "Время" Льва Таракова.
"Талантливый представитель творческой династии, Лев Юрьевич внес большой вклад в развитие отечественной журналистики, воспитание молодых специалистов. Среди коллег и окружающих он пользовался большим уважением и авторитетом, был примером профессионализма и преданности делу", - говорится в телеграмме.
Сегодня, в возрасте 59 лет, ушел из жизни Лев Юрьевич Тараков - известный казахстанский журналист и главный редактор общественно-политической газеты "Время".
Лев Тараков, согласно информации в ИС "Параграф", родился в 1966 году в Украине. Окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище.
В 1992-1994 годы работал в Министерстве печати и массовой информации Республики Казахстан.
1994-1997 годы - заведующий сектором, заместитель, первый заместитель руководителя Центра анализа и стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.
Лев Тараков также возглавлял Казахстанский институт стратегических исследований при президенте Республики Казахстан и трудился на посту вице-министр информации и общественного согласия Республики Казахстан (1997-1998).
В 1998-2002 годы руководил пресс-службой президента РК.
В 2004-2008 годы работал исполнительным директором, заместителем Генерального директора ТОО "Liter-Media", с 2008 по 2012 годы был генеральным директором ТОО "Газета Литер".
Начиная с мая 2012 года трудился на должности главного редактора общественно-политической газеты "Время".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2234448-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-i-blizkim-lva-tarakova/