Токаев выразил соболезнования родным и близким Льва Таракова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким известного журналиста Льва Таракова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким известного журналиста Льва Таракова.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной известного журналиста и общественного деятеля, главного редактора газеты "Время" Льва Таракова.

"Талантливый представитель творческой династии, Лев Юрьевич внес большой вклад в развитие отечественной журналистики, воспитание молодых специалистов. Среди коллег и окружающих он пользовался большим уважением и авторитетом, был примером профессионализма и преданности делу", - говорится в телеграмме.

Сегодня, в возрасте 59 лет, ушел из жизни Лев Юрьевич Тараков - известный казахстанский журналист и главный редактор общественно-политической газеты "Время".

Лев Тараков, согласно информации в ИС "Параграф", родился в 1966 году в Украине. Окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище.

В 1992-1994 годы работал в Министерстве печати и массовой информации Республики Казахстан.

1994-1997 годы - заведующий сектором, заместитель, первый заместитель руководителя Центра анализа и стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

Лев Тараков также возглавлял Казахстанский институт стратегических исследований при президенте Республики Казахстан и трудился на посту вице-министр информации и общественного согласия Республики Казахстан (1997-1998).

В 1998-2002 годы руководил пресс-службой президента РК.

В 2004-2008 годы работал исполнительным директором, заместителем Генерального директора ТОО "Liter-Media", с 2008 по 2012 годы был генеральным директором ТОО "Газета Литер".

Начиная с мая 2012 года трудился на должности главного редактора общественно-политической газеты "Время".