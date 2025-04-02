Создают благоприятную почву для преступников: депутат назвал проблемы в сфере цифровизации

Депутат Мурат Абенов назвал ряд критических проблем в сфере цифровизации, которые создают благоприятную почву для преступной деятельности, передает NUR.KZ.

Мажилисмен также предложил пути решения озвученных им проблем.

Абенов заявил, что в Казахстане наблюдается бесконтрольный выпуск ЭЦП и их использование без участия граждан.

"Зачастую банками выпуск ЭЦП осуществляется без аккредитации, без согласия граждан и без биометрической идентификации. В банковских договорах игнорируются требования законодательства к регистрации, передаче ключей и отображению ЭЦП, не приходят СМС сообщения, что на твое имя создано ЭЦП и их кто-то использует. Те десятки тысяч случаев, когда в один день в нескольких банках получают на граждан кредиты говорят о том, что банки выпустили ЭЦП и используют для подписания договора. По сути это преступление внутри банков, гражданин не имеет к ним отношения", - утверждает депутат.

Он предложил законодательно усиль уголовную ответственность банков за незаконное использование ЭЦП. Каждый случай мошенничества, который совершен за последние годы через облачное ЭЦП, должен быть проверен компетентными органами, а кредиты должен быть списан без решения суда, если выявят нарушения.

Также мажилисмен высказался о проблемах с банковскими приложениями.

"Мошенники через удаленный доступ используют мобильные приложения банков для проведения финансовых операций пользуясь тем, что в них не предусмотрен функционал проверки подлинности ЭЦП - через удаленный доступ преступники проникают в систему", - заявил Абенов.

Он отметил, что следователи относят это в зону ответственности граждан.

Депутат предложил Минцифры проверить все приложения банков на соответствии проверки ЭЦП и защиту от взлома, а также законодательно закрепить ответственность банков за безопасность мобильных приложений.

Еще мажилисмен заявил об использовании подменных телефонных номеров.

Депутат отметил, что каждая SIM-карта должна выдаваться только при идентификации по удостоверению и привязываться по ИИН, однако мошенники пользуются так называемыми "одноразовыми" SIM-картами.

Абенов предложил запретить выдачу банковских займов без учетной записи на портале "Электронного правительства". Признать недействительными кредитные договоры, оформленные с использованием подменных номеров, усилить контроль за сотовыми операторами и банками, а также ограничить количество выдаваемых SIM-карт на одного человека.

Еще депутат заявил, что существующие механизмы биометрической идентификации не стандартизированы, каждый банк используют свои методики.

В связи с этим он предложил обязать банки использовать только аккредитованные Минцифры системы биометрической идентификации, а любые займы выданные с нарушением биометрической идентификации должны быть списаны.

Помимо этого мажилисмена беспокоит удаленная выдача ИИН.

"Удаленная выдача ИИН лицам, не пересекавшим границу Казахстана, и передача банкам права выдачи ИИН без должной идентификации стала причиной массового открытия счетов мошенниками, большинство из которых находясь за границей управляют своими счетами, совершают банковские операции. При этом правоохранительные органы бессильны что-либо сделать, так как юридически такие преступники находятся в стране, где наши законы не действуют", - заявил Абенов.

По его словам, пилотный проект МЦРИАП по выдаче ИИН в посольствах и консульствах Казахстана за рубежом противоречит требованиям законодательства о выдаче ИИН только после пересечения границы.

Он предложил пересмотреть процедуры выдачи ИИН, усилив меры идентификации и контроля. Также по его словам, стоит пересмотреть пилотный проект выдачи ИИН в посольствах и консульствах, провести тщательную проверку обстоятельств принятия пилотного проекта, чтобы исключить возможные факты лоббизма

А также найти возможности для взаимодействия с правоохранительными органами других государств, для пресечения преступной деятельности.

Еще депутат высказался о проблеме дропперов.

По мнению Абенова, действующая практика привлечения дропперов к ответственности в качестве свидетелей, а не соучастников преступления, недопустима.

"Мы с депутатом Маратом Башимовым предлагаем ужесточить уголовную ответственность за "дропперство", рассматривая его как соучастие в преступлении; пересмотреть дела, связанные с "дропперством", - отметил он.

Также мажилисмен предложил рассмотреть вопрос о передаче дел, связанных с "дропперством", в другое ведомство.