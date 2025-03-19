Заместитель акима ЗКО пообещал "показать всю картошку"

Заместитель акима Западно-Казахстанской области Калияр Айтмухамбетов объяснил ситуацию с недостачей картофеля в стабфонде неполным учетом, передает "Уральская неделя".

Накануне на заседании правительства прозвучало, что в регионе из заявленных СПК "Акжайык" в стабилизационном фонде более 2,3 тыс. картофеля по доступной цене подтвердились лишь 1,3 тыс. тонн.

"На заседании правительства я пытался объяснить Жумангарину (вице-премьер - министр сельского хозяйства - прим. ред.), что информация о недостаче картофеля у нас в стабфонде пошла к ним неправильная.

Проверяющие из департамента торговли не учли 195 тонн, которые мы передали в ИП Рубцова на фасовку. И еще 700 тонн не учли из ранних контрактов на поставку картофеля в мае. Я виню СПК - они не показали эту информацию", - уточнил заместитель акима Западно-Казахстанской области.

Разговор на заседании правительства вышел эмоциональным, судя по словам Калияра Айтмухамбетова.

"Нам сказали, что проверят нас снова. Я выступил на заседании, сказал - мы покажем вам всю картошку. Мы не скрываем ничего. Да, были в январе проблемы с поставкой картофеля. Мы подали иск в суд на ТОО "BаyStone" за то, что они не поставили весь законтрактованный объем. Они в январе прервали поставку, сказали, что картофель у них сгнил. Мы требуем возврата суммы того объема, который они не поставили. В правительстве учли нашу информацию. Потребовали привлечь к ответственности руководство СПК за то, что дали неправильную информацию", - высказался замглавы региона.

Директор департамента стабилизационного фонда ЗКО Ораз Жумабаев пояснил, что СПК "Акжайык" за счет своих средств заказал у ИП фасовку удешевленного картофеля. На этот шаг они пошли, по его словам, из-за жалоб покупателей на плохое качество.

"Это происходило из-за того, что первые покупатели сразу выбирали крупную картошку, как только ее выставляли на прилавок в торговых сетях. С 6 марта стабфондовская картошка развозится в торговые сети в фасовке 2 и 5 килограммов", - отметил Ораз Жумабаев.

Между тем СПК "Акжайык" ищет потенциальных поставщиков картофеля и других овощей уже на новый сезон.

"Мы направили фермерским хозяйствам письма с предложением дать нам свои коммерческие предложения. Какую сумму выделят на форвардные закупки овощей этой весной, это будет решать комиссия", - сказал Жумабаев.

Напомним, в этом году в Казахстане резко и неожиданно подорожал картофель. В Министерстве сельского хозяйства заявили, что запасов картофеля для покрытия внутренних потребностей достаточно - на складах лежат свыше 850 тыс. тонн. Причину роста цен на продукт чиновники объяснили большим спросом извне. Власти уже ввели запрет на экспорт, чтобы стабилизировать цены.

Причины роста цен на картофель объяснил аграрный эксперт Толеутай Рахимбеков. По его мнению, фактически заявленного объема урожая в Казахстане нет, а статистика по объемам овощей в стране завышена.