Сергей Пономарев: Курултай – это самый короткий путь до уровня принятия решений

Национальный курултай - уникальная общественная площадка, где происходит диалог с властью, кроме того, это самый короткий путь до уровня принятия решений и до президента страны. Такое мнение высказал депутат мажилиса парламента РК, член Национального курултая Сергей Пономарев. Какие ключевые месседжи сделал президент Токаев на курултае в Бурабае и как инициативы с курултая влияют на реальную жизнь казахстанцев, Пономарев поделился в интервью NUR.KZ.

- Сергей Михайлович, вы впервые вошли в состав Национального курултая в этом году. Что вы можете сказать о своей новой роли? И какие вопросы вы считаете для себя приоритетными для обсуждения на площадке курултая?

- Меня ввели в состав Национального курултая, и это большая честь - попасть в число 115 членов курултая, мыслящих граждан. Это представители всех слоев общества: члены общественных советов всех областей без исключения, аналитики, журналисты, финансисты, люди из силового блока, представители этнокультурных центров и неправительственных организаций. Все эти люди имеют большой жизненный багаж, гражданскую позицию, они не популисты.

Курултай - удивительная общественная площадка, где идет диалог с властью, это самый короткий путь до уровня принятия решений, до президента страны. Я увидел своими глазами и был поражен тем, как выступления всех участников на секциях тщательно стенографируются и тут же отправляются в Администрацию президента. Уже через несколько часов на стол президента Токаева ложатся выжимки из мыслей. Самое главное, чтобы эти предложения были необходимые, эффективные и осуществимые: важно не просто поднять проблему и сказать, как все плохо, а предложить пути решения.

Нашу секцию "Гражданское общество" вел помощник президента по вопросам внутренней политики и коммуникаций Арман Кырыкбаев, были интересные выступления, и уже на следующий день, 14 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая перед членами курултая, многие выкладки использовал. Для меня это было очень важно.

Я депутат мажилиса, имею высокий статус, совершенно спокойно могу пригласить вице-министра, министра, поговорить с вице-премьером, поэтому я не стал злоупотреблять вниманием и золотым временем коллег, дав возможность высказаться общественникам с мест.

Как молодой участник этого форума, я "пропитывался" информацией, знакомился с людьми, но, конечно, уже на следующей сессии, которая будет не через год, а гораздо раньше, я уже буду выступать с предложениями.

Для меня актуальны две темы - экология (я состою в Комитете по вопросам экологии и природопользования мажилиса РК) и межнациональное согласие. Казахстан - страна ста национальностей, только славянский этнос представлен здесь тремя миллионами населения. Я бы хотел, чтобы славянский этнос чувствовал себя комфортно, представители разных этносов были настоящими гражданами, были сплочены, задействованы и нужны как в бизнесе, так и во власти.

- Какие тезисы в выступлении президента вы отметили для себя?

- Во-первых, ситуация с атомными станциями. На референдуме большинство населения Казахстана отдало голоса за строительство АЭС в Казахстане. Мне очень понравился месседж президента о том, что для того, чтобы процветать, успешно конкурировать в регионе и не только, мы должны быть державой, имеющей атомный кластер.

Важно, что в Казахстане будет создано Агентство по ядерной энергетике при президенте РК и что будет строиться не одна, а три станции. Я даже знаю, где они будут располагаться: предположительно, это не только село Улькен на Балхаше, вторая станция будет размещена, наверняка, в Актау в Мангистауской области, а третья - в Курчатове, городе физиков-ядерщиков.

Во-вторых, мне очень понравилась идея создания наукограда. Это должна быть реализованная программа: два наукограда, один - на базе города Алатау, где опять-таки работают физики-ядерщики, а второй - в Курчатове. Очень важно, если мы сможем сконцентрировать "мозги". Я был в городе Алатау и прекрасно понимаю его потенциал.

Кстати, когда противники строительства АЭС говорят "Как мы можем строить атомную станцию?", уже 65 лет ядерный реактор успешно работает в самом большом городе страны, в Алматы. Я говорю о реакторе, который находится в Алатау.

За живое меня задела мысль, что наконец-то будет решен вопрос с сайгаками. В 2019 году президент страны сам инициировал ужесточение наказания за браконьерство на степную антилопу. Прошло пять лет, эта мера работает, но сейчас численность сайгаков превысила уже три миллиона особей, что влечет за собой нарушение экологической системы: они вытаптывают степи, пастбища. Очень много недовольных фермеров, особенно в Западно-Казахстанской области.

Мои коллеги, представители партии "Ауыл", выступают за регулирование численности сайгаков. Президент дал поручение о том, чтобы наши ученые из институтов сельского хозяйства, зоологии, министерство экологии сделали подсчет этих животных и предложили меры по регулированию их численности. Я думаю, это будет политическое решение.

Мы должны понимать, что у нас сайгаки не находятся в Красной книге, как, например, в соседней России. У нас это промысловый вид животных, на охоту на которых наложен временный запрет. Сейчас этот запрет может быть снижен, благодаря рекомендации ученых будет понятно, сколько можно изымать сайгаков без вреда для популяции. Я думаю, что так будет производиться регулирование численности сайгаков.

Президент на курултае говорил о том, что у нас очень много театров и театралов: импонирует, что за две недели до спектакля билеты уже обычно раскуплены. Но у нас 46 театров в республике, которые требуют ремонта. Это тоже важный месседж главы государства - мы говорим не только об экономике, но и о культуре. Театры будут реставрироваться, строиться новые, в том числе и русские драматические областные театры. Об этом сказал президент.

И, конечно, было интересным с точки зрения геополитики высказывание президента о поддержке политики Трампа. Наш президент - великий дипломат, и я думаю, что это было тщательно продуманное выступление, взвешенное политическое решение с учетом всех нюансов и реалий сегодняшнего дня, а также непростой политической и геополитической обстановки. Все слушали с нескрываемым интересом и вниманием.

- Президент разделил обеспокоенность членов курултая по поводу религиозной обстановки в стране. "Деструктивным течениям и чуждым нашей культуре идеологиям нужно поставить заслон", - сказал Касым-Жомарт Токаев. Как вы относитесь к его инициативе адаптировать законодательство к новым условиям религиозной ситуации в Казахстане?

- Учитывая геополитическую ситуацию, мы совсем не хотим стать "второй Сирией", у нас под боком Афганистан, Пакистан. Мы видим, какие движения и течения с завидной регулярностью происходят там, мы видим поток беженцев и мигрантов, а это эмиссары чуждых нам идеологий, нетрадиционного ислама. Они проникают к нам очень активно через афганскую границу, через реку Пяндж заходят в Таджикистан, заходят через Кыргызстан и Узбекистан, активно расселяются у нас. Мы видим, что среди граждан Казахстана появляется все больше и больше людей, которых очень трудно переубедить. Поэтому я считаю, что обеспокоенность и месседжи главы государства вполне справедливы в этом отношении.

- Президент заявил, что перед отечественной исторической наукой и интеллектуалами стоит важная задача - изучение истории страны в контексте обширной цивилизационной парадигмы. Он подчеркнул важность объективного анализа советского периода без однобокого подхода. Как вы прокомментируете этот призыв президента?

- Я полностью согласен с президентом. Мы не можем забывать историю, мы должны видеть не только плохое, ужасное и тяжелое, но и положительное. СССР спас мир от фашизма, у нас много ветеранов, эта война затронула почти каждую семью. Конечно, толчок к развитию промышленности, строительству заводов и фабрик, нашей нефтяной и газовой промышленности, добыче металлов, развитию сельского хозяйства, формированию рабочего класса в Казахстане, появлению академии наук, ученых, театров, вузов был дан именно за те 70 лет, которые мы порой необоснованно ругаем. Президент абсолютно прав: мы должны видеть и плохое, и хорошее, не забывать ни то, ни другое.

- Цифровизация и искусственный интеллект, транспортный транзит, энергетика, агропромышленный сектор, человеческий капитал - президент Токаев обозначил пять ключевых направлений, в которых Казахстан способен стать самодостаточным и даже лидировать. Что вы думаете об этих приоритетах?

- Я уже упомянул энергетический кластер, который должен быть атомным, - это мощный потенциал. Три станции АЭС, которые будут работать, будут обеспечивать наш юг страны, где нет энергетических мощностей, и смогут заниматься транзитом электрической энергии - это важное направление, которое пока только начнет развиваться.

Что касается цифровизации и искусственного интеллекта, глава государства сказал, что этот вопрос под его личным контролем. Сейчас работе с ИИ обучаются сотни молодых людей, направляются по программе "Болашак", мы пытаемся сделать наукограды, цифровизировать все отрасли и внедрить искусственный интеллект, чтобы он реально работал на экономику нашей страны.

Президент упоминал, сколько дорог построено и отремонтировано в стране, но я считаю, что мы очень неэффективно используем наш географический потенциал - крайне выгодное центральноазиатское нахождение, то, что нам дала природа. Мы, к сожалению, потеряли "небо": мировые авиакомпании ушли к более выгодным соседям, например, в Узбекистан. Транспортный транзит, имею в виду железные дороги и автодороги, используется совершенно не в том объеме. Об этом тоже говорил глава государства. Мы имеет такие выгодные данные, какие должны использовать более эффективно.

- Если говорить о законотворческих инициативах на курултае, какие из них уже реализованы на сегодня?

- Чтобы люди понимали, это не просто досужие разговоры - поболтали и разошлись. Я как депутат мажилиса могу сказать, что многие инициативы закреплены в важных документах.

Например, мы "заигрались": до четырех миллионов человек в Казахстане поражены таким недугом, как игровая зависимость, лудомания. Мы приняли законопроект, где ввели ограничения, запретили госслужащим, военнослужащим, убрали рекламу букмекерских контор и тотализаторов. Это пришло с курултая.

Наркомания захлестнула весь мир и нашу страну, в частности. Мы приняли закон о синтетических наркотиках, дифференцировали наказания для "закладчиков", то есть мальчишки и девчонки, которые кладут пакетики в первый раз, будут получать сроки меньше, но зато увеличили наказание тем, кто "варит", главам наркокартелей, людям, которые продуманно и целенаправленно заходят с этим в нашу страну, среди них много иностранцев. Это тоже с курултая пришло.

Мы запретили вейпы, приняли закон о бытовом насилии, закон о вандализме - это все пришло с курултая. Мы реально делаем законы для того, чтобы казахстанцам жилось комфортнее, исходя из пожеланий общественности. Вот прямая связь между курултаем и жизнью казахстанцев.