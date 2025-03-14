Токаев: Советский период нельзя оценивать однобоко
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на заседании Национального курултая призвал взвешенно относится к советскому прошлому, передает NUR.KZ.
"Сегодня перед отечественной исторической наукой, перед нашими интеллектуалами стоит задача изучения нашей истории в контексте обширной цивилизационной парадигмы.
Если говорить прямо, то до сих пор прошлое Казахстана многими учеными, общественниками рассматривается через призму исторических обид. Это сужает восприятие нашей истории", – заявил глава государства.
Он призвал казахстанцев думать шире и масштабнее.
"И пользуясь возможностью, хотел бы предупредить против однобокого анализа и суждения о советском периоде. На мой взгляд, в этой общей для нас истории были, конечно, темные стороны, но были и светлые стороны. Это надо хорошо понимать. Иначе мы рискуем оказаться в плену заблуждений, которые выведут нас на неправильный путь общественно-политического развития", – заключил Токаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2228219-tokaev-sovetskiy-period-nelzya-ocenivat-odnoboko/