Почему Национальный курултай проводят в Бурабае, объяснила депутат

Депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова рассказала, почему в текущем году Национальный курултай было решено провести в Бурабае, передает NUR.KZ.

Четвертое заседание Национального курултая стартовало в Бурабае. На площадке прошли первые секции, посвященные вопросам гражданского общества, образования, культуры, регионального развития.

Предыдущие три заседания курултая проходили в Ұлытау, Туркестане и Атырау. По их итогам были приняты десятки законодательных поправок, направленных как на политические изменения, так и на улучшение социально-экономической ситуации в стране. О том, какой эффект произвели данные реформы, нам рассказала депутат мажилиса парламента РК Жулдыз Сулейменова.

— Жулдыз Досбергеновна, по Вашему мнению, в чем заключается главная задача Национального курултая, какие функции выполняет данная площадка и в чем ее преимущества?

— Национальный курултай — это площадка для открытого диалога между обществом и государством, где обсуждаются важные вопросы развития страны. Как консультативно-совещательный орган при президенте Республики Казахстан, он помогает формулировать предложения и решения, направленные на укрепление общественного единства и поиск баланса интересов разных групп населения.

Работа Курултая строится на основе Конституции и законов Казахстана, что делает его рекомендации значимыми для дальнейшего совершенствования государственной политики. Основная цель — выработка идей и инициатив, способствующих сближению общества, усилению взаимопонимания и формированию общего видения будущего. Национальный Курултай стал важной платформой для обмена мнениями, где звучат голоса представителей разных регионов и социальных слоев. Это помогает власти лучше слышать людей, учитывать их потребности и находить решения, которые действительно работают на благо страны.

— Ұлытау, Туркестан, Атырау, а теперь Бурабай. Чем продиктован выбор места для проведения заседания Курултая, а также, какое значение данный регион имеет для казахстанцев?

— Выбор мест для проведения заседаний Национального Курултая — это глубокий символический жест, отражающий богатство истории и культурного наследия страны. Каждая локация несет в себе особый смысл, связывая прошлое с настоящим и устремляя взгляд в будущее. Первое заседание в 2022 году прошло в сердце сакральной земли - Ұлытау. Этот регион олицетворяет истоки казахской государственности, где дух предков до сих пор живет в горах и степях. Ұлытау стал отправной точкой для диалога о новом Казахстане, опирающемся на историческую память.

В 2023 году Туркестан принял второе заседание Курултая под темой "Әділетті Қазақстан – Адал азамат". Город, который веками был духовным центром тюркского мира, стал символом единства и нравственности, напоминая о вечных ценностях, лежащих в основе справедливого общества.

Третье заседание в Атырау, в древнем городе Сарайшык, подчеркнуло преемственность поколений. Это место, где пересекались торговые пути и формировалась история, напомнило о силе казахского народа, способного сохранять свою идентичность сквозь века.

Теперь выбор пал на Бурабай — воспетый в легендах и песнях, край бескрайних лесов и прозрачных озер. Это место символизирует гармонию природы и человека, стойкость и красоту казахской души. Проведение курултая здесь подчеркивает важность бережного отношения к родной земле, уважения к традициям и стремления к процветанию.

Каждое заседание становится не просто политическим событием, а актом уважения к истории и мощным импульсом к осознанию национальной идентичности и культурного кода.

— На предыдущих заседаниях был дан старт многим изменениям. Какие реформы уже реализованы, а также какой эффект оказывают на ситуацию внутри страны?

— По итогам третьего заседания Национального курултая было инициировано 10 законопроектов, из которых принято 9 законов. В их числе поправки по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, которые предусматривают криминализацию бытового насилия, ужесточение наказания за все формы насилия в отношении детей (пожизненное за педофилию) и целый комплекс профилактических мер по борьбе с домашним насилием.

Также 15 апреля 2024 года президент подписал поправки по запрету вейпов, некурительных табачных изделий. Теперь в стране действует законодательный полный запрет на ввоз, производство, продажу и распространение электронных систем потребления (вейпов).

Вместе с тем, подписаны поправки о государственных наградах, по вопросам ономастики, по единому стандарту символики, по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности. Последние включают в себя введение ограничительных мер лицам, включенным в Единый реестр должников – а это порядка 3,5 миллионов человек, запрет на участие в азартных играх для госслужащих.

Запрещена повсеместная наружная реклама букмекерских контор и тотализаторов, рассылка текстовых сообщений с рекламой на сотовые телефоны. Введен полный запрет на интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии и онлайн-казино. Предусмотрен ряд мер по реабилитации граждан, страдающих лудоманией.

Также приняты поправки, которые предусматривают ужесточение наказания за вандализм: за загрязнение мест общего пользования; за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, памятников истории, культуры, природных комплексов, а также предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность.

В качестве результатов проделанной работы также можно отметить поправки по почетным званиям, по дифференциации ответственности наркокурьеров и производителей наркотиков. Благодаря этому смягчается наказание для рядовых наркокурьеров или так называемых "наркозакладчиков", впервые совершивших данное преступление. Параллельно внесены нормы, ужесточающие уголовную ответственность за организацию производства и сбыта наркотических веществ вплоть до пожизненного лишения свободы. Также введена уголовная ответственность за незаконный оборот компонентов синтетических наркотиков.

На III заседании Национального курултая глава государства обозначил список общенациональных ценностей: независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство. Данные ценности стали основой единой программы воспитательной работы в школах.

Производится трансформация программы воспитательной работы и внедрение ее в образовательные программы, во всех школах страны с 1 сентября 2024 года внедряется единая программа воспитательной работы "Біртұтас тәрбие", воспитательный процесс во всех школах организован на основе единой программы, которая опирается на список общенациональных ценностей, сформулированных на третьем заседании Национального курултая.

Ключевым отличием новой программы является применение системного подхода к воспитанию – от дошкольного возраста до старших классов, с учетом связи школа-родители-общество, закрепление ценностных ориентиров через практические мероприятия.

Если раньше в течении учебного года проводилось в среднем до 240 внеклассных мероприятий, то по новой программе их число сократилось до 55. Это значительно разгружает график работы завучей по воспитательной работе и классных руководителей, что в целом повышает эффективность воспитательного процесса в школе.

То есть упор сделан не на количестве, а на содержании и качестве проводимой воспитательной работы. Также будет проводиться постоянный анализ хода реализации и результативности новых подходов, при необходимости будут вноситься необходимые коррективы в программу воспитательной работы в школах.

— Большое внимание президент уделяет не только социально-экономическому значению реформ, но и идеологическому. Как Вы можете прокомментировать это?

— Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание не только социально-экономическому развитию страны, но и укреплению ее идеологической основы, осознавая, что без сохранения культурной идентичности и уважения к труду невозможно построить справедливое и процветающее общество.

Президент объявил 2025 год Годом рабочих профессий, подчеркнув вклад простых тружеников в развитие страны. В систему государственных наград добавлены 9 новых почетных званий для специалистов в сферах науки, промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства и других ключевых отраслей. Все больше представителей трудовых династий ежегодно получают государственные награды, а профессиональные праздники, особенно День труда, стали символами уважения к труду каждого казахстанца.

Знание и наука стали приоритетами государственной политики. Благодаря нацпроекту "Комфортная школа" построено 105 новых школ, 36 из них — в сельской местности, а к 2025 году откроется еще 112. Образовательные учреждения оснащаются STEM-лабораториями, кабинетами робототехники, спортивными залами и зонами отдыха.

Существенно увеличены стипендии для студентов, интернов, резидентов, магистрантов и докторантов, что повышает доступность и привлекательность высшего образования. Важным шагом стало открытие 12 филиалов зарубежных вузов и заключение 23 международных партнерств с университетами из 12 стран. Изменения в правилах международной стипендии "Болашак" сделали отбор более справедливым и прозрачным, стимулируя студентов возвращаться на родину и применять полученные знания на благо страны.

В 2024 году среди удостоенных госнаград свыше 80 ученых и педагогов, в том числе выдающийся математик Аскар Джумадильдаев и два учителя: Гульжанар Нурпеисова и Эльмара Траисова, чей вклад в образование стал образцом преданности своей профессии.

Приверженность президента идеологическим и социально-экономическим реформам отражает не только стремление улучшить материальное благополучие граждан, но и укрепить фундаментальные ценности — единство, справедливость и ответственность перед будущими поколениями. Эта идеология формирует новый общественный договор, основанный на уважении к личности, верности национальным традициям и готовности к созидательным переменам. Такой подход открывает путь к построению сильного, устойчивого государства и гармоничного общества, где каждый человек ощущает свою значимость и вклад в общее благо.

— Сплоченность и солидарность остаются в приоритете политики главы государства. Почему президент практически в каждом выступлении затрагивает данные вопросы?

— Сплоченность и солидарность — фундаментальные опоры сильного государства, где каждый осознаёт свою причастность к общему делу. В мире, полном вызовов, именно солидарность помогает преодолевать трудности, сохраняя внутреннюю стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Сплоченное общество способно ускорить развитие страны, где каждый вклад становится шагом к общему благополучию.

Призыв к единству — это напоминание, что сила государства рождается в единстве, в уважении друг к другу, в готовности вместе работать на благо Родины, служить Родине.