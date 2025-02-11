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"Хочу стать президентом": аким одного из городов Казахстана показал свои детские фото

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Аким Усть-Каменогорска в детстве
Алмат Акышов в детстве. Кадр из видео: instagram.com/akyshovalmat

Аким Усть-Каменогорска Алмат Акышов посетил свою родную школу, где сохранились его детские фотографии, и поделился воспоминаниями о годах учебы, передает NUR.KZ.

Видео посещения школы появилось в аккаунте главы города в Instagram. Как рассказал аким, у него остались теплые воспоминания о школьных годах. Учился Алмат Акышов в школе-лицее №3 Усть-Каменогорска.

"Учителя внесли огромный вклад в мое становление, я им очень благодарен. Я всегда был активным учеником - участвовал в спортивных соревнованиях, дебатах, олимпиадах. Как и все, мечтал, строил планы. Помню, в первом классе написал сочинение о том, что хочу стать президентом.

В школу добирался с тяжелым рюкзаком на автобусах с пересадками. Денег хватало только на дорогу, как ребенок из малообеспеченной семьи, получал бесплатное питание. Но ни я, ни мои сверстники не воспринимали это как трудность - мы мечтали и верили, что все будет хорошо", - поделился воспоминаниями аким Усть-Каменогорска.

Алмат Акышов был назначен на должность акима Усть-Каменогорска в декабре прошлого года. Он - уроженец Восточного Казахстана, вырос в Усть-Каменогорске и свою трудовую деятельность также начал в областном центре.

До назначения на пост акима Усть-Каменогорска Алмат Акышов два года возглавлял Курчумский район. Всего на государственной службе он провел 12 лет.

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев отметил, что, учтивая опыт работы в экономике, энергетике и ЖКХ, на Алмата Акышова возлагается огромная ответственность в обеспечении роста по всем основным показателям социально-экономического развития Усть-Каменогорска.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2219864-hochu-stat-prezidentom-akim-odnogo-iz-gorodov-kazahstana-pokazal-svoi-detskie-foto/