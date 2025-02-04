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Двух казахстанских судей освободили от должностей за грубые нарушения законности

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Молоток судьи
Судья. Иллюстративное фото: Davizro / Getty Images

На очередном заседании Судебного жюри при Высшем судебном совете рассмотрено семь дисциплинарных дел в отношении семи судей, передает NUR.KZ со ссылкой на ВСС.

Как сообщается в Telegram-канале Высшего судебного совета, по итогам рассмотрения дел за грубые нарушения законности всего к дисциплинарной ответственности привлечены трое судей: в отношении одного судьи в виде замечания, в отношении двух судей применены взыскания в виде освобождения от занимаемой должности судьи.

"В отношении 4 судей дисциплинарные производства прекращены. Из них в связи с отсутствием состава дисциплинарного проступка — 1, в связи с истечением сроков давности привлечения — 1, в связи с освобождением от должности судьи по собственному желанию — 2 судей", — рассказали в ВСС.

Помимо этого, отказано в удовлетворении ходатайства о досрочном снятии ранее наложенного дисциплинарного взыскания в отношении еще одного судьи.

Решения Судебного жюри не вступили в законную силу, поскольку судьи, на которых наложены дисциплинарные взыскания, вправе обжаловать их, пояснили в совете.

Отметим, на официальном сайте Верховного суда РК говорится, что Высший судебный совет Республики Казахстан является автономным государственным учреждением, созданным в целях обеспечения конституционных полномочий президента Казахстана по формированию судов, гарантий независимости судей и их неприкосновенности.

С сентября 2024 года Высший судебный совет Казахстана возглавляет Дмитрий Малахов.

А согласно закону "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", Судебное жюри образуется для рассмотрения дисциплинарных дел в отношении судей.

В своей деятельности члены Судебного жюри независимы и руководствуются только Конституцией Республики Казахстан, Конституционным законом, Законом и настоящим Положением.

Судебное жюри состоит из шести судей, обеспечивающих представительство в Судебном жюри судей всех уровней. В него входит также два представителя общественности и один член Высшего судебного совета из числа судей, имеющие право совещательного голоса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2217758-dvuh-kazahstanskih-sudey-osvobodili-ot-dolzhnostey-iz-za-prostupkov/