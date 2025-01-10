Умер казахстанский писатель Мухтар Магауин
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Сегодня, 10 января, ушел из жизни известный казахстанский писатель Мухтар Магауин. О его смерти сообщил его сын Едиге Магауин на своей странице в Facebook, передает NUR.KZ.
По словам Едиге Магауина, Мухтар Магауин скончался в 05:55 по времени Астаны в американском штате Мэриленд в окружении своих детей и близких. Ему было 84 года.
Согласно данным портала "Әдебиет", народный писатель Казахстана Мухтар Магауин родился в Чубартауском районе Семипалатинской области.
В 1962 году окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби, в 1965 – аспирантуру.
На портале отмечается, что Магауин не только замечательный писатель, но и прекрасный переводчик. Он перевел на казахский язык сборник рассказов Сомерсета Моэма, роман Генри Хаггарда "Копи царя Соломона" и другие.
Перу Магауина принадлежит такие произведения, как:
- «Голубое марево»;
- «Азбука казахской истории»;
- «Напевы кобыза»;
- «Кобыз и копье»;
- «Шахан-Шер — человек-тигр»;
- «Смутное время»;
- «Аласапыран».
"Отличительной чертой таланта Мухтара Магауина является стремление не только глубоко познать историю своего народа, но и правдиво отразить ее в литературных трудах.
В исторических, художественных произведениях писатель воспроизводит неповторимый колорит того или иного исторического периода, жизнь людей, их обычаи и обряды, мечты и стремления", – говорится в материале.
В 1997 году Магауин был признан лучшим писателем тюркского мира и стал лауреатом престижной международной премии Фонда деятелей искусств и писателей Турции "За заслуги перед тюркским миром".
Помимо этого, Магауин является лауреатом государственной премии Казахской ССР имени Абая.
Ранее мы подробно рассказывали о жизни и творческом пути Мухтара Магауина.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2210216-umer-kazahstanskiy-pisatel-muhtar-magauin/