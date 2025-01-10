Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Умер казахстанский писатель Мухтар Магауин

Опубликовано:

Мухтар Магауин за работой
Мухтар Магауин за работой: YouTube / Восточно Казахстанский областной музей заповедник

Сегодня, 10 января, ушел из жизни известный казахстанский писатель Мухтар Магауин. О его смерти сообщил его сын Едиге Магауин на своей странице в Facebook, передает NUR.KZ.

По словам Едиге Магауина, Мухтар Магауин скончался в 05:55 по времени Астаны в американском штате Мэриленд в окружении своих детей и близких. Ему было 84 года.

Согласно данным портала "Әдебиет", народный писатель Казахстана Мухтар Магауин родился в Чубартауском районе Семипалатинской области.

В 1962 году окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби, в 1965 – аспирантуру.

На портале отмечается, что Магауин не только замечательный писатель, но и прекрасный переводчик. Он перевел на казахский язык сборник рассказов Сомерсета Моэма, роман Генри Хаггарда "Копи царя Соломона" и другие.

Перу Магауина принадлежит такие произведения, как:

  • «Голубое марево»;
  • «Азбука казахской истории»;
  • «Напевы кобыза»;
  • «Кобыз и копье»;
  • «Шахан-Шер — человек-тигр»;
  • «Смутное время»;
  • «Аласапыран».

"Отличительной чертой таланта Мухтара Магауина является стремление не только глубоко познать историю своего народа, но и правдиво отразить ее в литературных трудах.

В исторических, художественных произведениях писатель воспроизводит неповторимый колорит того или иного исторического периода, жизнь людей, их обычаи и обряды, мечты и стремления", – говорится в материале.

В 1997 году Магауин был признан лучшим писателем тюркского мира и стал лауреатом престижной международной премии Фонда деятелей искусств и писателей Турции "За заслуги перед тюркским миром".

Помимо этого, Магауин является лауреатом государственной премии Казахской ССР имени Абая.

Ранее мы подробно рассказывали о жизни и творческом пути Мухтара Магауина.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2210216-umer-kazahstanskiy-pisatel-muhtar-magauin/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie