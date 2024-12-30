Токаев подписал поправки по вопросам биржевой торговли и предпринимательства
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Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам биржевой торговли и предпринимательства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биржевой торговли и предпринимательства", - говорится в сообщении.
На официальном сайте сената парламента РК говорится, что целью закона является дальнейшее совершенствование законодательства, регулирующего вопросы биржевой торговли, системы защиты инвесторов, а также вопросы исключения излишней законодательной регламентации субъектов предпринимательства.
Закон предусматривает внесение изменений и дополнений в два кодекса и девять законов.
Он включает изменения, направленные на защиту прав инвесторов, расширение государственного контроля за товарными биржами и создание реестра инвесторов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2206953-tokaev-podpisal-popravki-po-voprosam-birzhevoy-torgovli-i-predprinimatelstva/