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Токаев подписал поправки по вопросам биржевой торговли и предпринимательства

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам биржевой торговли и предпринимательства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биржевой торговли и предпринимательства", - говорится в сообщении.

На официальном сайте сената парламента РК говорится, что целью закона является дальнейшее совершенствование законодательства, регулирующего вопросы биржевой торговли, системы защиты инвесторов, а также вопросы исключения излишней законодательной регламентации субъектов предпринимательства.

Закон предусматривает внесение изменений и дополнений в два кодекса и девять законов.

Он включает изменения, направленные на защиту прав инвесторов, расширение государственного контроля за товарными биржами и создание реестра инвесторов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2206953-tokaev-podpisal-popravki-po-voprosam-birzhevoy-torgovli-i-predprinimatelstva/

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