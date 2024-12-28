Ерлан Карин об итогах года: В Казахстане продолжаются глубокие изменения

На торжественном собрании, посвященном 90-летию КазНУ имени Аль Фараби, государственный советник РК Ерлан Карин подчеркнул, что в 2024 году Казахстан продолжил активную реализацию намеченных планов.

"Уходящий 2024 год был отмечен различными вызовами и испытаниями. Но, тем не менее, мы продолжили реализовывать свои планы. По инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране продолжаются масштабные и глубокие изменения", - сказал Карин.

Госсоветник отметил ряд достигнутых результатов в рамках реализации комплексной программы обновления инфраструктуры страны.

"Только в этом году отремонтировано более 6 тыс. километров инженерно-коммуникационных сетей, продолжается реконструкция и строительство 12 тыс. километров дорог. Открыты новые терминалы в трех аэропортах. Возведено более 100 школ, 53 из них - в рамках проекта "Комфортная школа".

Введено в эксплуатацию рекордные 18 миллионов квадратных метров жилья. Также в этом году запущено 169 различных производственных предприятий на общую сумму 1,27 трлн тенге. Создано около 14 тыс. рабочих мест. Был собран рекордный за последние десять лет урожай зерна (около 27 млн тонн).

Все это - результат планомерной, системной работы, проводимой по инициативе главы государства", - заключил Ерлан Карин.