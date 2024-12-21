Госсоветник подчеркнул уникальность новой программы воспитательной работы в школах

На рабочей встрече с членами Национального курултая, состоявшейся в Астане, министр просвещения Гани Бейсембаев и уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева презентовали промежуточные итоги единой программы воспитания "Біртұтас тәрбие", внедряемой во всех школах страны с 1 сентября текущего года.

Государственный советник рассказал, что новая программа была разработана на основе мирового и отечественного опыта Национальной академией образования имени Ы. Алтынсарина с участием опытных специалистов, педагогов, психологов.

Ерлан Карин подчеркнул уникальность новых подходов воспитательной работы среди подрастающего поколения.

"Впервые воспитательный процесс во всех школах организован на основе единой программы, которая опирается на список общенациональных ценностей, сформулированных на Третьем заседании Национального курултая. Это "Независимость и Патриотизм", "Единство и Солидарность", "Справедливость и Ответственность", "Закон и Порядок", "Трудолюбие и Профессионализм", "Созидание и Новаторство", - заявил он.

Ключевым отличием новой программы является применение целостного и компетентностного подходов к воспитанию – от дошкольного возраста до старших классов, с учетом связи школа-родители-общество, закрепление ценностных ориентиров через практические мероприятия.

Госсоветник отметил, что обновленная программа оптимизирует число внеклассных мероприятий.

"Если раньше в течении учебного года проводилось в среднем до 240 внеклассных мероприятий, то по новой программе их число сократилось до 55. Это значительно разгружает график работы завучей по воспитательной работе и классных руководителей, что в целом повышает эффективность воспитательного процесса в школе. То есть упор сделан не на количестве, а на содержании и качестве проводимой воспитательной работы. Также будем анализировать ход реализации и результативность новых подходов, при необходимости вносить необходимые коррективы в единую программу воспитательной работы в школах", сказал госсоветник.