Скважину глубиной 3 000 метров пробурят в Актюбинской области

Начато бурение первой поисковой скважины глубиной 3 000 метров на участке Каражар в Актюбинской области. Работы проводит ТОО "Казахтуркмунай", передает NUR.KZ со ссылкой на "КазМунайГаз".

Как сообщается в официальном Telegram-канале компании, участок Каражар представляет собой подкарнизную пермо-триасовую ловушку на восточном борту Прикаспийского осадочного бассейна. Геологическая структура участка схожа с действующим месторождением "Каратюбе Южный".

Бурение первой поисковой скважины на разведочном блоке - важный шаг для укрепления ресурсной базы Актюбинской области.

В рамках улучшенного модельного контракта, предоставляющего регуляторные и фискальные преференции, недропользование участка передано ТОО "Казахтуркмунай".

В компании отметили, что "КазМунайГаз" ускоряет геологоразведочные работы. В 2024 году компания запустила несколько крупных проектов, включая бурение глубоких скважин в Кызылординской и Атырауской областях. Данные инициативы направлены на социально-экономическое развитие регионов и поддержание нефтегазовой отрасли Казахстана.

Ранее сообщалось, что на уникальном источнике чистой воды в Актюбинской области хотят добывать нефть и воду. Время от времени экологи, прокуроры и общественники поднимают вопрос о том, что необходимо сохранить источник и убрать с Кокжиде нефтяные скважины. Однако, убеждают некоторые специалисты, ликвидация скважин может быть опаснее даже чем их присутствие.

Также стало известно, что в Мангистау оштрафована компания, которая без экологического разрешения добывала нефть и газ на территории региона.