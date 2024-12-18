Двух судей наказали в Казахстане
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На очередном заседании Судебного жюри при Высшем судебном совете были рассмотрены три дисциплинарных дела в отношении трех судей Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ВСС.
Как рассказали в пресс-службе ВСС, по итогам рассмотрения за грубые нарушения законности судебным жюри в отношении двух судей применены дисциплинарные взыскания в виде объявления замечания.
Дисциплинарное производство в отношении одного судьи прекращено в связи малозначительностью совершенного дисциплинарного проступка.
"Решения Судебного жюри не вступили в законную силу, поскольку судьи, на которых наложены дисциплинарные взыскания, вправе обжаловать их в Высший судебный совет", - говорится в сообщении.
Отметим, на официальном сайте Верховного суда РК говорится, что Высший судебный совет Республики Казахстан является автономным государственным учреждением, созданным в целях обеспечения конституционных полномочий президента Казахстана по формированию судов, гарантий независимости судей и их неприкосновенности.
С сентября 2024 года Высший судебный совет Казахстана возглавляет Дмитрий Малахов.
А согласно закону "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", Судебное жюри образуется для рассмотрения дисциплинарных дел в отношении судей.
В своей деятельности члены Судебного жюри независимы и руководствуются только Конституцией Республики Казахстан, Конституционным законом, Законом и настоящим Положением.
Судебное жюри состоит из шести судей, обеспечивающих представительство в Судебном жюри судей всех уровней. В него входит также два представителя общественности и один член Высшего судебного совета из числа судей, имеющие право совещательного голоса.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2201537-dvuh-sudey-nakazali-v-kazahstane/