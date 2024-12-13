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В Алматинской области комиссия порекомендовала уволить одного из районных акимов

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Мужчина в костюме
Чиновник. Иллюстративное фото: Ash2016 / Getty Images

B АДГС состоялось очередное заседание Комиссии по этике, на котором рассмотрели дисциплинарное дело в отношении акима Енбекшиказахского района Алматинской области, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте Агентства по делам государственной службы, состоялось очередное заседание Комиссии по этике.

В нем приняли участие руководители территориальных подразделений Агентства, руководители аппаратов, сотрудники кадровых служб, а также уполномоченные по этике центральных и местных исполнительных органов.

На заседании Комиссии по этике рассмотрено дисциплинарное дело в отношении акима Енбекшиказахского района Алматинской области.

"При рассмотрении дисциплинарного дела в отношении акима Енбекшиказахского района установлено, что им допущены нарушения земельного законодательства, выразившиеся в оказании неправомерного предпочтения, а также в отсутствии надлежащего контроля, приведшего к системным нарушениям в сфере земельных отношений.

Данные действия были квалифицированы как дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу, тем самым принято решение рекомендовать о наложении дисциплинарного взыскания в виде увольнения его с занимаемой должности", - сообщается в публикации.

Талгат Байедилов
Талгат Байедилов. Фото: instagram.com/baiedilov.talgat

Добавим, согласно информации на сайте акимата Енбекшиказахского района, акимом района является Талгат Байедилов.

Он родился в 1972 году в Алматинской области. В 1992 году окончил Алматинский кинотехникум, в 1998 году Казахскую государственную академию управления по специальности "Бухгалтерский учет и аудит".

Карьера

  • Трудовую деятельность начал в 1989 году видео-киноинженером в Алматинском кинотехникуме.
  • В 1992-1994 годах - колхозник Тогузбулакского колхоза Кегенского района.
  • В 1994-1998 годах - студент Казахской академии государственного управления.
  • В 1999-2002 годах - бухгалтер финансово-экономического центра «Алматы», экономист отдела налогового учета и контроля РГП "Казакстан Темір жолы".
  • В 2002-2005 годах - инспектор товарищества с ограниченной ответственностью "ICS" Inspektion and Control Cervice Kazakshtan".
  • В 2006-2008 годах - начальник Илийского районного узла почтовой связи АО "Казпочта" Алматинской области.
  • В 2008-2010 годах - аким Карабулакского сельского округа Райымбекского района.
  • В 2010 по 2011 годах - руководитель аппарата акима Райымбекского района.
  • В 2011 по 2018 годах - заместитель акима Райымбекского района.
  • С 6 апреля 2018 года по 29 марта 2023 года - аким Кегенского района.
  • С 30 марта 2023 года по 27 марта 2024 года - председатель маслихата Алматинской области.
  • С 28 марта 2024 года по настоящее время - аким Енбекшиказахского района, город Есик, Енбекшиказахский район, Алматинская область.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2200436-komissiya-porekomendovala-uvolit-odnogo-iz-rayonnyh-akimov-almatinskoy-oblasti/

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