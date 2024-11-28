Ограничить въезд мигрантов в Казахстан предложила депутат

Сенатор Бибигуль Жексенбай в своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова рассказала, как можно решить проблему нелегальных мигрантов в Казахстане, передает NUR.KZ.

Депутат заявила, что Казахстан является частью современных миграционных процессов.

"Сегодня, по данным статистики, в Казахстане находятся около 300 тыс. трудовых мигрантов. Однако, по данным Минтруда, всего 13,2 тыс. иностранцев работают официально. По данным Генпрокуратуры, только в этом году 82,2 тыс. иностранцев были привлечены к административной ответственности и 965 человек совершили уголовное преступление. При этом за незаконное привлечение труда иностранцев были привлечены к адмответственности 1,2 тыс. казахстанских работодателей - не было разрешения на работу", - зачитала она.

Привела она и факт, когда в Жамбылской области 20 граждан Пакистана были привлечены к ответственности за незаконное пресечение госграницы.

"Не говоря уже о резиновых квартирах. В Астане только в одной квартире были прописаны 937 иностранцев, в Алматинской области было зафиксировано 13 тыс. таких фактов. Ясно, что данные будут в разы больше, если аналогичные проверки проведут в Мангистауской, Южно-Казахстанской (Туркестанская область - прим. ред.) и Жамбылской областях", - считает сенатор.

При этом, по ее словам, проводимой правоохранительными органами и акиматами на местах работы недостаточно.

"В связи с этим предлагаем если уже не запретить как в Европе, то хотя бы ограничить въезд (или привлечение - прим. ред.) в страну неквалифицированной рабочей силы. Необходимо разработать новые методы устранения "серых" схем по трудоустройству мигрантов", - предложила депутат главе кабмина.

Она также считает, что можно рассмотреть возможность выплаты штрафов такими нелегалами с последующим законным трудоустройством.

"Надо оснастить пограничные пункты современными технологиями и оборудованием, например, для проведения дактилоскопии, сканирования зрачка, составления цифрового профиля мигрантов, отслеживать передвижение по стране по геолокации, а также место и дату выезда из страны", - считает Жексенбай.

Она же указала на важность ужесточения ответственности тех, кто организовывает обустройство нелегальных мигрантов, в том числе посредством подготовки фальшивых документов.

"Необходимо проверить факты заключения фиктивных браков с иностранцами, а также факты разводов", - резюмировала депутат сената.

Напомним, недавно Минтруда привело данные, согласно которым более 13,7 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в Казахстане на 1 октября 2024 года.

Подчеркивается, что на данный момент в Казахстане насчитывается 1 799 работодателей, использующих ИРС - на них работают более 390,2 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,6% от общей численности работников.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай - 4 600 человек, Узбекистан - 1 698 человек, Турция - 1 145 человек, и Индия - 1 101 человек.

На официальном сайте Минтруда РК говорится, что в целях защиты внутреннего рынка труда ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в Казахстан иностранной рабочей силы по потребностям работодателей. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц.