Прокурора Актюбинской области освободили от должности
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Халидулла Дауешов освобожден от должности прокурора Актюбинской области в связи достижением предельного возраста пребывания на службе, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, по согласованию с президентом Республики Казахстан приказом генерального прокурора от 18 ноября 2024 года государственный советник юстиции 3 класса Дауешов Халидулла Зиноллаұлы освобожден от должности прокурора Актюбинской области в связи достижением предельного возраста пребывания на службе.
Халидулла Дауешов за вклад в укрепление законности и правопорядка награжден орденом "Даңқ" І и ІІ степени.
Почетный работник прокуратуры.
По данным официального сайта прокуратуры Актюбинской области, Халидулла Дауешов родился в 1964 году в Атырауской области.
В 1984-1985 годах участвовал в боевых действиях в Афганистане.
В 1991 году окончил юридический факультет КазГУ им. Кирова.
В органах прокуратуры служил с 1991 года. Занимал должности стажера, помощника прокурора Атырау, прокурора отдела, старшего прокурора отдела, затем начальника отдела общего надзора прокуратуры Атырауской области.
Работал старшим прокурором управления, а затем старшим прокурором Департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов и старшим прокурором управления по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры РК.
Был прокурором Уральска, начальником отдела по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Атырауской области, прокурором Жылыойского и Макатского районов, города Атырау.
Работал заместителем прокурора Жамбылской и Западно-Казахстанской областей, прокурором Кызылординской и Атырауской областей.
27 июля 2022 года стал прокурором Актюбинской области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2189420-prokurora-aktyubinskoy-oblasti-osvobodili-ot-dolzhnosti/