Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Прокурора Актюбинской области освободили от должности

Опубликовано:

Халидулла Дауешов
Халидулла Дауешов. Фото: gov.kz

Халидулла Дауешов освобожден от должности прокурора Актюбинской области в связи достижением предельного возраста пребывания на службе, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, по согласованию с президентом Республики Казахстан приказом генерального прокурора от 18 ноября 2024 года государственный советник юстиции 3 класса Дауешов Халидулла Зиноллаұлы освобожден от должности прокурора Актюбинской области в связи достижением предельного возраста пребывания на службе.

Халидулла Дауешов за вклад в укрепление законности и правопорядка награжден орденом "Даңқ" І и ІІ степени.

Почетный работник прокуратуры.

По данным официального сайта прокуратуры Актюбинской области, Халидулла Дауешов родился в 1964 году в Атырауской области.

В 1984-1985 годах участвовал в боевых действиях в Афганистане.

В 1991 году окончил юридический факультет КазГУ им. Кирова.

В органах прокуратуры служил с 1991 года. Занимал должности стажера, помощника прокурора Атырау, прокурора отдела, старшего прокурора отдела, затем начальника отдела общего надзора прокуратуры Атырауской области.

Работал старшим прокурором управления, а затем старшим прокурором Департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов и старшим прокурором управления по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры РК.

Был прокурором Уральска, начальником отдела по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Атырауской области, прокурором Жылыойского и Макатского районов, города Атырау.

Работал заместителем прокурора Жамбылской и Западно-Казахстанской областей, прокурором Кызылординской и Атырауской областей.

27 июля 2022 года стал прокурором Актюбинской области.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2189420-prokurora-aktyubinskoy-oblasti-osvobodili-ot-dolzhnosti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie