Прокурора Актюбинской области освободили от должности

Халидулла Дауешов освобожден от должности прокурора Актюбинской области в связи достижением предельного возраста пребывания на службе, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, по согласованию с президентом Республики Казахстан приказом генерального прокурора от 18 ноября 2024 года государственный советник юстиции 3 класса Дауешов Халидулла Зиноллаұлы освобожден от должности прокурора Актюбинской области в связи достижением предельного возраста пребывания на службе.

Халидулла Дауешов за вклад в укрепление законности и правопорядка награжден орденом "Даңқ" І и ІІ степени.

Почетный работник прокуратуры.

По данным официального сайта прокуратуры Актюбинской области, Халидулла Дауешов родился в 1964 году в Атырауской области.

В 1984-1985 годах участвовал в боевых действиях в Афганистане.

В 1991 году окончил юридический факультет КазГУ им. Кирова.

В органах прокуратуры служил с 1991 года. Занимал должности стажера, помощника прокурора Атырау, прокурора отдела, старшего прокурора отдела, затем начальника отдела общего надзора прокуратуры Атырауской области.

Работал старшим прокурором управления, а затем старшим прокурором Департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов и старшим прокурором управления по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры РК.

Был прокурором Уральска, начальником отдела по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Атырауской области, прокурором Жылыойского и Макатского районов, города Атырау.

Работал заместителем прокурора Жамбылской и Западно-Казахстанской областей, прокурором Кызылординской и Атырауской областей.

27 июля 2022 года стал прокурором Актюбинской области.