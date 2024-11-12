Жезказган хотят присоединить к Сатпаеву и упразднить

В области Ұлытау хотят упразднить поселок Жезказган и в последующем включить его в подчинение города Сатпаев, передает NUR.KZ. Обсуждение инициативы размещено на портале "Открытые НПА".

Как указано в проекте, акимат области и маслихат Ұлытау постановили исключить поселок Жезказган из данных.

"Упразднить поселок Жезказган с последующим исключением его из учетных данных, включив его территорию в административно-территориальное подчинение города Сатпаев области Ұлытау", - указано в проекте.

Сообщается, что постановление акимата области Ұлытау и решение областного маслихата области Ұлытау вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Отметим, что в проекте идет речь именно о поселке Жезказган, а не об областном центре. Как сообщается на сайте акимата области Ұлытау, она была образована 8 июня 2022 года. Административный центр - город Жезказган.

Город был выделен из состава Карагандинской области в 2022 году указом президента.

Ранее в акимате Северо-Казахстанской области сообщили, что несколько сел в регионе будет упразднено.