Жезказган хотят присоединить к Сатпаеву и упразднить
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В области Ұлытау хотят упразднить поселок Жезказган и в последующем включить его в подчинение города Сатпаев, передает NUR.KZ. Обсуждение инициативы размещено на портале "Открытые НПА".
Как указано в проекте, акимат области и маслихат Ұлытау постановили исключить поселок Жезказган из данных.
"Упразднить поселок Жезказган с последующим исключением его из учетных данных, включив его территорию в административно-территориальное подчинение города Сатпаев области Ұлытау", - указано в проекте.
Сообщается, что постановление акимата области Ұлытау и решение областного маслихата области Ұлытау вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Отметим, что в проекте идет речь именно о поселке Жезказган, а не об областном центре. Как сообщается на сайте акимата области Ұлытау, она была образована 8 июня 2022 года. Административный центр - город Жезказган.
Город был выделен из состава Карагандинской области в 2022 году указом президента.
Ранее в акимате Северо-Казахстанской области сообщили, что несколько сел в регионе будет упразднено.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2186261-zhezkazgan-hotyat-prisoedinit-k-satpaevu-i-uprazdnit/