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"Мое утро начинается в 5 часов": Светлана Жакупова рассказала, есть ли у нее домработница

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Светлана Жакупова
Светлана Жакупова. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Глава Минтруда Светлана Жакупова в интервью NUR.KZ поделилась, как ей удается совмещать карьеру с семьей и бытом, и ответила на вопрос, есть ли у нее домработница.

По словам Жакуповой, в хозяйстве ей помогают члены семьи.

"Помощниц у меня никогда не было и, думаю, вряд ли будут. Помощники – мои мужчины: муж, сыновья. Старший сын хоть и живет со своей семьей отдельно, но в выходные навещают, стараются помочь по хозяйству. Младший живет с нами. Ну и потом, мое утро начинается в 5. Я успеваю приготовить обед и ужин, а в 7:30 — уже на работе", — заявила Светлана Жакупова.

Напомним, глава Минтруда Светлана Жакупова дала большое интервью журналисту NUR.KZ, в котором рассказала, почему казахстанцы воротят нос от предлагаемой государством работы, стоит ли многодетным рассчитывать на новые меры поддержки и о многом другом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2181291-moe-utro-nachinaetsya-v-5-chasov-svetlana-zhakupova-rasskazala-est-li-u-nee-domrabotnica/

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