"Мое утро начинается в 5 часов": Светлана Жакупова рассказала, есть ли у нее домработница

Глава Минтруда Светлана Жакупова в интервью NUR.KZ поделилась, как ей удается совмещать карьеру с семьей и бытом, и ответила на вопрос, есть ли у нее домработница.

По словам Жакуповой, в хозяйстве ей помогают члены семьи.

"Помощниц у меня никогда не было и, думаю, вряд ли будут. Помощники – мои мужчины: муж, сыновья. Старший сын хоть и живет со своей семьей отдельно, но в выходные навещают, стараются помочь по хозяйству. Младший живет с нами. Ну и потом, мое утро начинается в 5. Я успеваю приготовить обед и ужин, а в 7:30 — уже на работе", — заявила Светлана Жакупова.

Напомним, глава Минтруда Светлана Жакупова дала большое интервью журналисту NUR.KZ, в котором рассказала, почему казахстанцы воротят нос от предлагаемой государством работы, стоит ли многодетным рассчитывать на новые меры поддержки и о многом другом.