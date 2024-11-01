"Мое утро начинается в 5 часов": Светлана Жакупова рассказала, есть ли у нее домработница
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Глава Минтруда Светлана Жакупова в интервью NUR.KZ поделилась, как ей удается совмещать карьеру с семьей и бытом, и ответила на вопрос, есть ли у нее домработница.
По словам Жакуповой, в хозяйстве ей помогают члены семьи.
"Помощниц у меня никогда не было и, думаю, вряд ли будут. Помощники – мои мужчины: муж, сыновья. Старший сын хоть и живет со своей семьей отдельно, но в выходные навещают, стараются помочь по хозяйству. Младший живет с нами. Ну и потом, мое утро начинается в 5. Я успеваю приготовить обед и ужин, а в 7:30 — уже на работе", — заявила Светлана Жакупова.
Напомним, глава Минтруда Светлана Жакупова дала большое интервью журналисту NUR.KZ, в котором рассказала, почему казахстанцы воротят нос от предлагаемой государством работы, стоит ли многодетным рассчитывать на новые меры поддержки и о многом другом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2181291-moe-utro-nachinaetsya-v-5-chasov-svetlana-zhakupova-rasskazala-est-li-u-nee-domrabotnica/