"За пределами полномочий": нарушения выявили в работе Комитета гражданской авиации

Главная транспортная прокуратура выявила нарушения в работе Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Документ опубликовал в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков. Его подлинность корреспонденту NUR.KZ подтвердили в Главной транспортной прокуратуре.

В документе говорится, что ГТП выявила в работе КГА "прямые признаки нарушений в области защиты конкуренции и соблюдения указа главы государства "О мерах по либерализации экономики".

"Указ устанавливает комплекс правовых, экономических условий и гарантий, направленных на обеспечение свободы предпринимательства, развитие конкуренции, сокращение государственного участия в экономике и снижение издержек для бизнеса.

Проверка показала, что КГА вместо выполнения задач, возложенных на него законодательством, включая указ, осуществляет действия, выходящие за пределы его полномочий. В частности, Комитет ежемесячно утверждает график распределения авиатоплива, произведенного отечественными обладателями ключевых мощностей и другими ресурсодержателями, который направляет субъектам гражданской авиации с требованием его соблюдения", - гласит документ.

Отмечается, что действия КГА по формированию графика распределения авиатоплива - незаконны, так как данный орган не обладает для этого правовыми основаниями.

"Более того, Комитет при утверждении графика руководствуется протоколом совещания двух министерств, срок действия которого истек еще в 2022 году, что лишь подчеркивает недопустимость таких действий. (...)

Подобные действия КГА создают неоправданные преимущества для отдельных участников рынка, что представляет собой недопустимое вмешательство в рыночные отношения и нарушает принципы свободной конкуренции", - говорится в распространенном документе.

Согласно приказу "Об утверждении положения республиканского государственного учреждения "Комитет гражданской авиации Минтранспорта РК", задачи органа следующие:

реализация основных направлений государственной политики в области использования воздушного пространства и деятельности гражданской и экспериментальной авиации;

государственное регулирование и государственный контроль и надзор за использованием воздушного пространства Казахстана и деятельности гражданской и экспериментальной авиации;

обеспечение безопасного использования воздушного пространства Казахстана его пользователями, выполнение полетов без угрозы жизни или здоровью людей, окружающей среде, интересам государства;

общих принципов осуществления деятельности, связанной с использованием воздушного пространства и выполнением полетов;

удовлетворение потребностей экономики Казахстана и граждан в авиационных услугах.