"За пределами полномочий": нарушения выявили в работе Комитета гражданской авиации
Опубликовано:
Главная транспортная прокуратура выявила нарушения в работе Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.
Документ опубликовал в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков. Его подлинность корреспонденту NUR.KZ подтвердили в Главной транспортной прокуратуре.
В документе говорится, что ГТП выявила в работе КГА "прямые признаки нарушений в области защиты конкуренции и соблюдения указа главы государства "О мерах по либерализации экономики".
"Указ устанавливает комплекс правовых, экономических условий и гарантий, направленных на обеспечение свободы предпринимательства, развитие конкуренции, сокращение государственного участия в экономике и снижение издержек для бизнеса.
Проверка показала, что КГА вместо выполнения задач, возложенных на него законодательством, включая указ, осуществляет действия, выходящие за пределы его полномочий. В частности, Комитет ежемесячно утверждает график распределения авиатоплива, произведенного отечественными обладателями ключевых мощностей и другими ресурсодержателями, который направляет субъектам гражданской авиации с требованием его соблюдения", - гласит документ.
Отмечается, что действия КГА по формированию графика распределения авиатоплива - незаконны, так как данный орган не обладает для этого правовыми основаниями.
"Более того, Комитет при утверждении графика руководствуется протоколом совещания двух министерств, срок действия которого истек еще в 2022 году, что лишь подчеркивает недопустимость таких действий. (...)
Подобные действия КГА создают неоправданные преимущества для отдельных участников рынка, что представляет собой недопустимое вмешательство в рыночные отношения и нарушает принципы свободной конкуренции", - говорится в распространенном документе.
Согласно приказу "Об утверждении положения республиканского государственного учреждения "Комитет гражданской авиации Минтранспорта РК", задачи органа следующие:
- реализация основных направлений государственной политики в области использования воздушного пространства и деятельности гражданской и экспериментальной авиации;
- государственное регулирование и государственный контроль и надзор за использованием воздушного пространства Казахстана и деятельности гражданской и экспериментальной авиации;
- обеспечение безопасного использования воздушного пространства Казахстана его пользователями, выполнение полетов без угрозы жизни или здоровью людей, окружающей среде, интересам государства;
- общих принципов осуществления деятельности, связанной с использованием воздушного пространства и выполнением полетов;
- удовлетворение потребностей экономики Казахстана и граждан в авиационных услугах.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2178353-osushchestvlyal-deystviya-za-predelami-polnomochiy-narusheniya-nashli-v-rabote-kga/