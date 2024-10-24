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"За пределами полномочий": нарушения выявили в работе Комитета гражданской авиации

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Документ. Иллюстративное фото: pexels.com

Главная транспортная прокуратура выявила нарушения в работе Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Документ опубликовал в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков. Его подлинность корреспонденту NUR.KZ подтвердили в Главной транспортной прокуратуре.

В документе говорится, что ГТП выявила в работе КГА "прямые признаки нарушений в области защиты конкуренции и соблюдения указа главы государства "О мерах по либерализации экономики".

"Указ устанавливает комплекс правовых, экономических условий и гарантий, направленных на обеспечение свободы предпринимательства, развитие конкуренции, сокращение государственного участия в экономике и снижение издержек для бизнеса.

Проверка показала, что КГА вместо выполнения задач, возложенных на него законодательством, включая указ, осуществляет действия, выходящие за пределы его полномочий. В частности, Комитет ежемесячно утверждает график распределения авиатоплива, произведенного отечественными обладателями ключевых мощностей и другими ресурсодержателями, который направляет субъектам гражданской авиации с требованием его соблюдения", - гласит документ.

Отмечается, что действия КГА по формированию графика распределения авиатоплива - незаконны, так как данный орган не обладает для этого правовыми основаниями.

"Более того, Комитет при утверждении графика руководствуется протоколом совещания двух министерств, срок действия которого истек еще в 2022 году, что лишь подчеркивает недопустимость таких действий. (...)

Подобные действия КГА создают неоправданные преимущества для отдельных участников рынка, что представляет собой недопустимое вмешательство в рыночные отношения и нарушает принципы свободной конкуренции", - говорится в распространенном документе.

Согласно приказу "Об утверждении положения республиканского государственного учреждения "Комитет гражданской авиации Минтранспорта РК", задачи органа следующие:

  • реализация основных направлений государственной политики в области использования воздушного пространства и деятельности гражданской и экспериментальной авиации;
  • государственное регулирование и государственный контроль и надзор за использованием воздушного пространства Казахстана и деятельности гражданской и экспериментальной авиации;
  • обеспечение безопасного использования воздушного пространства Казахстана его пользователями, выполнение полетов без угрозы жизни или здоровью людей, окружающей среде, интересам государства;
  • общих принципов осуществления деятельности, связанной с использованием воздушного пространства и выполнением полетов;
  • удовлетворение потребностей экономики Казахстана и граждан в авиационных услугах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2178353-osushchestvlyal-deystviya-za-predelami-polnomochiy-narusheniya-nashli-v-rabote-kga/

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