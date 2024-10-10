Председатель Павлодарского областного маслихата опроверг миф о депутатах

Председатель Павлодарского областного маслихата Илья Теренченко высказался о политическом плюрализме и вовлечении депутатов в решение проблем граждан, передает Pavlodarnews.kz.

Спустя неделю после ІІ республиканского форума депутатов маслихатов всех уровней народные избранники областного маслихата, председатели городских и районных маслихатов собрались в Академии государственного управления в Павлодаре для совершенствования своей работы и обучения.

Председатель облмаслихата Илья Теренченко подчеркнул важность подобных мероприятий. Он указал, что политический плюрализм в Павлодарском областном маслихате - это мини-модель мажилиса парламента РК.

"В областном маслихате работают представители пяти партий и один самовыдвиженец. Когда есть разные мнения, это здорово, и это чрезвычайно важно и полезно для развития общества. Есть расхожее мнение, что депутаты приходят на заседания, молча голосуют и уходят. Так вот, в областном маслихате это далеко не так: все вовлечены в решение задач по улучшению благосостояния наших граждан", - сказал Илья Теренченко.

На собрании. Фото: pavlodarnews.kz

Руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Павлодарской области Асхат Искендиров уверен, что повышение знаний депутатского корпуса должно стать постоянным процессом.

"Как заметил Касым-Жомарт Токаев, Казахстану нужны грамотные и компетентные депутаты. Время требует от нас быстрого реагирования, умения работать в социальных сетях, отвечать на различные запросы граждан. Надеюсь, что этот круглый стол поможет нам стать более оперативными и компетентными", - высказался депутат облмаслихата Саят Елгонденов.

3 октября в Астане прошел ІІ республиканский форум депутатов маслихатов всех уровней. На нем выступил президент. Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо планомерно повышать уровень компетенций депутатов маслихатов.

Ранее глава государства в своем Послании народу Казахстана назвал главную цель работы правительства и акимов.