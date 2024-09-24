Начальник ДП Жамбылской области и его заместители лишились должностей после проверки
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Начальник ДП Жамбылской области Арманбек Баймурзин и его заместители Курмет Мажикенов, Нуржан Рахметуллаев, Канат Сматов, Бауыржан Удергенов освобождены от занимаемых должностей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как отмечается на информационном портале ведомства, в рамках реализации поручений главы государства, данных в Послании народу Казахстана "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм", по усилению работы в борьбе с наркопреступностью и укреплению принципа "закон и порядок", а также по итогам инспекторской проверки МВД, проведенной в ДП Жамбылской области, произведен ряд кадровых перестановок.
"Освобождены от занимаемых должностей начальник департамента полиции Арманбек Баймурзин и его заместители Курмет Мажикенов, Нуржан Рахметуллаев, Канат Сматов, Бауыржан Удергенов, а также начальник управления собственной безопасности ДП Алмас Кожашев", - рассказали в МВД.
Арманбек Баймурзин занимал пост начальника ДП Жамбылской области с февраля 2022 года.
Летом этого года в соцсетях появилось видео с его участием. На кадрах высокопоставленный полицейский, используя нецензурные слова, обращался к своим подчиненным. В МВД сообщили, что проводится служебное расследование, на период которого Арманбек Баймурзин отстранен от занимаемой должности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2165152-nachalnik-dp-zhambylskoy-oblasti-i-ego-zamestiteli-lishilis-dolzhnostey-posle-proverki/