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Начальника ДП Жамбылской области отстранили от работы из-за видео в Сети

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Арманбек Баймурзин
Арманбек Баймурзин. Фото: ДП Жамбылской области

Начальника ДП Жамбылской области Арманбека Баймурзина отстранили от работы из-за видео в соцсетях - информацию прокомментировали в пресс-службе МВД Казахстана, передает NUR.KZ.

Ранее в соцсетях появилось видео с участием Баймурзина. На кадрах полицейский, используя нецензурные слова, обращается к своим подчиненным.

В пресс-службе МВД РК корреспонденту NUR.KZ сообщили, что начальника ДП временно отстранили от должности.

"По размещенному видео с участием начальника Департамента полиции Жамбылской области по поручению министра внутренних дел назначено служебное расследование. В регион направлен начальник Департамента кадровой политики и представители службы собственной безопасности МВД. На период проведения служебного расследования начальник ДП области А. Баймурзин отстранен от занимаемой должности", - заявили в пресс-службе МВД Казахстана.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Согласно информации на сайте ДП Жамбылской области, Баймурзин с 10 февраля 2022 года занимает пост начальника департамента полиции Жамбылской области.

До этого, с октября 2019 года, занимал пост начальника ДП Акмолинской области.

В органах внутренних дел служит с 1997 года - за это время работал на различных должностях оперативного состава ОВД, также занимал ряд руководящих должностей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2142757-nachalnika-dp-zhambylskoy-oblasti-otstranili-ot-raboty-iz-za-video-v-seti/

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