Полномочия акимов расширят в Казахстане

В Совет по технологической политике при правительстве РК предлагается включить акимов Астаны, Алматы, Шымкента и областей Казахстана, передает NUR.KZ.

Поправки, согласно которым акимы войдут в Совет, предлагается внести распоряжением премьер-министра: соответствующий проект документа появился на сайте "Открытые НПА".

Инициатива исходит от Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Дата открытого обсуждения проекта - до 3 сентября.

Добавим, согласно распоряжению премьер-министра, совет по технологической политике был создан в 2022 году. Сейчас в состав совета входят премьер, все министры, а также главы агентств и национальных компаний.

Рабочим органом Совета является Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, заседания проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

Основными задачами Совета являются:

определение приоритетов технологического развития и основных направлений государственной технологической политики; выработка рекомендаций для государственных органов по вопросам инновационного и технологического развития страны; согласование предложений по совершенствованию инновационной системы и деятельности субъектов инновационной системы, участвующих в государственной поддержке инновационной деятельности; рассмотрение вырабатываемой государственной технологической политики по отраслевым направлениям; рассмотрение инициатив государственных органов по определению отраслевых центров технологических компетенций, целевых технологических программ и организации технологических платформ в отраслях.