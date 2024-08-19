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Полномочия акимов расширят в Казахстане

Опубликовано:

Чиновник
Чиновник. Иллюстративное фото: opolja / Getty Images

В Совет по технологической политике при правительстве РК предлагается включить акимов Астаны, Алматы, Шымкента и областей Казахстана, передает NUR.KZ.

Поправки, согласно которым акимы войдут в Совет, предлагается внести распоряжением премьер-министра: соответствующий проект документа появился на сайте "Открытые НПА".

Инициатива исходит от Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Дата открытого обсуждения проекта - до 3 сентября.

Добавим, согласно распоряжению премьер-министра, совет по технологической политике был создан в 2022 году. Сейчас в состав совета входят премьер, все министры, а также главы агентств и национальных компаний.

Рабочим органом Совета является Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, заседания проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

Основными задачами Совета являются:

  1. определение приоритетов технологического развития и основных направлений государственной технологической политики;
  2. выработка рекомендаций для государственных органов по вопросам инновационного и технологического развития страны;
  3. согласование предложений по совершенствованию инновационной системы и деятельности субъектов инновационной системы, участвующих в государственной поддержке инновационной деятельности;
  4. рассмотрение вырабатываемой государственной технологической политики по отраслевым направлениям;
  5. рассмотрение инициатив государственных органов по определению отраслевых центров технологических компетенций, целевых технологических программ и организации технологических платформ в отраслях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2150749-polnomochiya-akimov-rasshiryat-v-kazahstane/

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