Полномочия акимов расширят в Казахстане
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В Совет по технологической политике при правительстве РК предлагается включить акимов Астаны, Алматы, Шымкента и областей Казахстана, передает NUR.KZ.
Поправки, согласно которым акимы войдут в Совет, предлагается внести распоряжением премьер-министра: соответствующий проект документа появился на сайте "Открытые НПА".
Инициатива исходит от Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Дата открытого обсуждения проекта - до 3 сентября.
Добавим, согласно распоряжению премьер-министра, совет по технологической политике был создан в 2022 году. Сейчас в состав совета входят премьер, все министры, а также главы агентств и национальных компаний.
Рабочим органом Совета является Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, заседания проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Основными задачами Совета являются:
- определение приоритетов технологического развития и основных направлений государственной технологической политики;
- выработка рекомендаций для государственных органов по вопросам инновационного и технологического развития страны;
- согласование предложений по совершенствованию инновационной системы и деятельности субъектов инновационной системы, участвующих в государственной поддержке инновационной деятельности;
- рассмотрение вырабатываемой государственной технологической политики по отраслевым направлениям;
- рассмотрение инициатив государственных органов по определению отраслевых центров технологических компетенций, целевых технологических программ и организации технологических платформ в отраслях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2150749-polnomochiya-akimov-rasshiryat-v-kazahstane/