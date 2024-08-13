Токаев дал ряд поручений акиму Астаны

Касым-Жомарт Токаев принял акима Астаны Жениса Касымбека. Президенту была представлена информация о развитии столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Согласно докладу Жениса Касымбека, по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика, сообщает Акорда в Telegram-канале.

Так, объем инвестиций составил более 632 млрд тенге, что на 13,2% выше аналогичного периода прошлого года. Активно реализуются в столице проекты в сферах обрабатывающей промышленности, медицины, образования, транспорта и логистики.

Президент был проинформирован о строительстве школ, доступного льготного жилья и медицинских центров, сносе аварийных ветхих домов, развитии жилых массивов, благоустройстве и озеленении города.

В этом году, по данным акима столицы, будет построено более 20 школ и 6 студенческих общежитий на 4500 мест. Планируется благоустроить 170 дворовых и общественных пространств, в том числе парки, скверы, бульвары, и отремонтировать порядка 70 улиц.

Женис Касымбек также рассказал о проводимой системной работе по завершению жилых комплексов-долгостроев. Ключи от квартир, по его словам, вручены 15,5 тысячи семьям-дольщикам из 16 тысяч. Оставшиеся семьи получат ключи от квартир до конца этого года.

Главе государства было также доложено о подготовке к отопительному сезону. В этом году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь газовой тепловой станции "Тельмана", вторую очередь газовой тепловой станции "Туран" и угольную часть ТЭЦ-3.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по социально-экономическому развитию и благоустройству города, а также подготовке к V Всемирным играм кочевников.

Напомним, в марте Касымбек уже был у президента Токаева, где рассказал о реализуемых проектах в обрабатывающей промышленности, образовании, медицине, логистике, транспорте и других сферах. Тогда градоначальник сообщил, что в столице создано 1,8 тыс. рабочих мест.