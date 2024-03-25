Токаев дал поручения акиму Астаны

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в понедельник, 25 марта, принял акима столицы Жениса Касымбека, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается на сайте Акорды, Токаеву была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы.

Женис Касымбек сообщил президенту, что по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика. Объем инвестиций за 2023 год составил 1,6 триллиона тенге. Реализуемые проекты в обрабатывающей промышленности, образовании, медицине, логистике, транспорте и других сферах позволили создать 1,8 тыс. рабочих мест.

В рамках проекта JOLTAP в 2023 году было трудоустроено почти 6 тыс. граждан. В текущем году планируется охватить мерами занятости и трудоустройства в два раза больше – 12 тыс. человек. Всего в 2024 году планируется создать почти 58 тыс. рабочих мест.

Президенту также было доложено о ходе отопительного сезона. Благодаря запуску осенью 2023 года газовой тепловой станции (ГТС) «Юго-Восток», первой очереди ГТС «Туран» и первого этапа ТЭЦ-3 город впервые за долгое время проходит отопительный сезон с профицитом тепла. Мощность новых объектов жизнеобеспечения составляет 1140 Гкал/час.

Глава государства был проинформирован, что в текущем году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь ГТС «Тельман», вторую очередь ГТС «Туран» и угольную часть ТЭЦ-3. Это позволит обеспечить еще более 600 Гкал/час тепловой мощности.

Аким также рассказал о строительстве социальных объектов (школ, дворцов школьников, детских садов, медцентров, льготного жилья), завершении долгостроев, сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов, благоустройстве и озеленении города.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.