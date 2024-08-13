Токаев дал поручения акиму Жамбылской области
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Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев отчитался президенту о социально-экономическом развитии региона за первое полугодие 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В официальном Telegram-канале Акорды сообщается, что Карашукеев рассказал президенту о динамичном росте экономики области и развитии социальной инфраструктуры.
По данным акима, экономический рост в Жамбылской области отмечается в сфере строительства – на 12,3%, связи – на 8,5%, транспорта – на 7,4%, аграрном секторе – на 4%, ввода жилья – на 2,3% (311 тыс. кв. м).
В основной капитал привлечено 196,3 млрд тенге. Инвестиционный портфель региона до 2027 года включает 70 проектов на 2,5 трлн тенге, что позволит создать 6,3 тыс. рабочих мест.
Помимо этого, в области:
- до конца года планируется запустить 19 новых производств;
- доля обрабатывающего сектора в экономику региона составила 64,5%. При этом ключевая роль отводится фосфорной промышленности в рамках соглашений с крупными иностранными компаниями;
- в настоящее время аграрии области приступили к уборке урожая. Прогнозный объем валового сбора основных культур ожидается на уровне 2,1 млн тонн.
Далее аким Жамбылской области рассказал президенту о развитии социальной инфраструктуры:
- ведется строительство 26 объектов здравоохранения, 41 объекта образования;
- в этом году планируется приобрести 452 единицы медицинского оборудования и 38 санитарных автомобилей;
- планируется открытие 19 школ до конца этого года, что позволит решить проблему 2 аварийных, 4 трехсменных, 3 ветхих и 10 школ с дефицитом ученических мест;
- в рамках исполнения поручений главы государства до конца года централизованным водоснабжением будут обеспечены 37 населенных пунктов;
- в ходе проведения акции "Таза Қазақстан" проведены работы по очистке территорий историко-культурных памятников, парков и скверов, каналов и арыков, высажены около 60 тыс. саженцев.
Касым-Жомарт Токаев поручил акиму области обеспечить дальнейшее социально-экономическое развитие региона и повысить рост благосостояния населения.
Добавим, по согласованию с Администрацией президента РК заместителем акима Жамбылской области вчера был назначен Салемов Серик Жаксылыкович.
По информации официального сайта акимата региона, Жамбылская область - область, расположенная на юге Республики Казахстан. Дата образования - 14 октября 1939 года. Административный центр - город Тараз.
Аппарат акима Жамбылской области осуществляет руководство и контроль, организационное, правовое, информационно-аналитическое, консультативное и материально-техническое обеспечение деятельности акимата и акима региона.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2148276-tokaev-prinyal-akima-zhambylskoy-oblasti/